El balance de la Semana Santa vuelve a enfrentar al cogobierno

A finales del pasado mes -apenas unos días antes de que se iniciara la Semana Santa de 2017-, la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, como cabeza de la parte socialista del gobierno local pareció quedarse sola a la hora de defender la nueva carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral. La otra cabeza del cogobierno -la correspondiente a IU-, Pedro García, insistía en sus dudas sobre el plan de seguridad, entre otras cuestiones. Mientras, la alcaldesa le corregía puntualizando que el de la carrera oficial es "un plan que cumple con todos y cada uno de los requisitos de la normativa porque ese era el gran reto y nuestra obligación".

Ayer -tan sólo unas horas después de que la Semana Santa 2017 pasara a la historia- García salía junto con el resto de los concejales de IU a escena para declarar que su grupo asume la "corresponsabilidad que como parte del gobierno tenemos en la planificación y desarrollo de la nueva carrera oficial; pero entre lo planificado y lo hecho finalmente se han producido bastantes cambios y modificaciones importantes", denunció. IU hizo un primer balance de esa nueva ubicación en el entorno de la Mezquita-Catedral, mientras que la alcaldesa insistió en que es "muy precipitado hacer un balance ya, porque no es completo". Para la regidora, el balance debe ser un compendio de los distintos análisis que hagan todos los actores implicados o afectados por la carrera oficial y a partir de ahí trabajar para "mejorar" la Semana Santa de 2018. No obstante, Ambrosio dejó claro que "no existen elementos que nos digan que hay que volver al trazado anterior" de la carrera oficial -al entorno de la plaza de las Tendillas-. "El balance no será solo del gobierno local, ni de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, ni de los vecinos, ni de los sectores económicos como el de la hostelería o el comercio; porque para que el balance sea completo debe de componerse de la opinión y los elementos de todas las partes que tienen una responsabilidad y obligación de aportar aquello que se debe tener en cuenta, algo que supone el primer paso para empezar a trabajar en la Semana Santa de 2018", sentenció Ambrosio. La regidora abogó por "establecer un balance amplio, de todos, en el que se puedan incorporar los elementos que han funcionado para reforzarlos, así como poder cambiar los elementos que no hayan funcionado, de manera que los balances hay que hacerlos completos", remarcó la edil socialista.

De momento, la alcaldesa ya conoce uno de esos balances, el de sus socios de gobierno. En el mismo, IU insistió en que "no volveremos a ser corresponsables de la privatización de espacios públicos, como ha ocurrido este año". "Lo más grave que ha ocurrido es que ha habido cordobeses que no han podido pasar por determinadas calles del casco histórico, ni tampoco turistas, mientras que sí han podido hacerlo otros cordobeses, pagando para acceder a palcos y sillas", sentenció García, quien detalló que eran vigilantes privados los que negaban el paso a quienes querían pasar sin tener asiento pagado, "cuando debía de ser la autoridad, en este caso policías los que, en todo caso, llevaran a cabo esta labor", apuntó. El primer teniente de alcalde denunció asimismo que "no ha habido un proceso participado con los vecinos, comerciantes y hosteleros, que han resultado afectados negativamente por el nuevo recorrido de la carrera oficial, a los que se informó de cómo sería ésta, pero a los que no se pidió opinión al respecto; desde IU tendríamos que haber velado para que el diseño de la nueva carrera oficial surgiera de un proceso participado", sentenció.

Como responsable municipal de Turismo, García puntualizó que es un error vincular "los "magníficos datos turísticos de esta Semana Santa en Córdoba" con la nueva carrera oficial. A su juicio, más que beneficiar al turismo, lo perjudica. "La nueva carrera oficial, tal y como está diseñada ahora, no es buena para el turismo, ya que han sido miles de turistas los que en estos días no han podido pasear libremente por el casco histórico, ni visitar el principal atractivo de la ciudad, la Mezquita", reiteró. Otro de los puntos negativos que García le ve a la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral es "el impacto negativo que supone para el patrimonio, un impacto negativo sobre una zona que está declarada Patrimonio de la Humanidad".

Por todo ello, el primer teniente de alcalde abogó por la creación de una comisión de evaluación de la carrera oficial. "Esta comisión debe estar integrada por el propio Ayuntamiento, el Consejo del Movimiento Ciudadano, los consejos de distrito afectados y las asociaciones de comerciantes y hosteleros, además de las cofradías, para definir cómo será la carrera oficial en 2018, con el objetivo de que la próxima Semana Santa sea mucho más plural, más pública y mucho más popular", sentenció el portavoz municipal de IU.