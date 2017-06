Las aulas dicen adiós a los alumnos (y al calor)

Cuando el timbre sonó ayer a las 14:00, una algarabía de niños invadió las calles. La mayoría iba ya sin mochila, esa que en septiembre estaba llena de libros preparados para estrenar, porque las clases realmente acabaron hace unos días. A Lola se le escapó alguna que otra lágrima porque pasa ya a primero de Secundaria y tiene que decir adiós a muchos de sus compañeros del colegio Gloria Fuertes. Su propio hermano, Ángel, de cuatro años y que también cambiará de cole, en este caso a San Lorenzo, contaba el pequeño drama estudiantil: "He hecho una obra de teatro y mi hermana también, pero ha llorado porque ya no va a volver a ver a sus amigos".

Ese paréntesis que suponen las vacaciones de verano en las vidas de los más pequeños se hace aún más grande cuando se cambia de colegio. Sin embargo, para aquellos que se quedan un curso más y que han sido capaces de aprobarlo todo la jornada no fue, ni mucho menos, algo triste. "Me han quedado dos, tengo que hacer un trabajo y así las tengo aprobadas. Me lo he pasado muy bien, hemos hecho muchos juegos y nos han dejado hacer lo que queramos, ha sido el mejor día de mi vida", contaba Rafa, alumno del Cervantes que finalmente, frente a los nervios por recibir las notas, ha conseguido pasar a sexto, como para no emitir tales palabras.

Algunas despedidas estuvieron marcadas por el cambio de nivel de Primaria a Secundaria

También a sexto pasará Ángela, en este caso en el colegio público San Lorenzo. La última jornada del curso fue todo un festival de diversión en este centro de la Axerquía, que además celebró por la tarde la fiesta de fin de curso, suspendida por las lluvias de la semana pasado. Y en el mismo colegio estudia también Victoria, algo más pequeña que Ángela y cuyo último día de curso coincidió además con el cumpleaños de una compañera. "Ha habido tartas, chucherías y hemos puesto la mesa como un cumpleaños de verdad, ha sido divertidísimo", relataba la pequeña, que especificó que su compañera "ha cumplido cinco años, como yo".

Ambiente festivo hubo también en el cole de Samuel, el Aljoxaní de Fátima, donde cada fin de curso se contrata a unos animadores que montan castillos y futbolines y donde además se celebra la fiesta del agua. Coincidencia o no, lo cierto es que estas fiestas donde los alumnos se refrescan han venido bien a más de un colegio este año dadas las altas temperaturas y la poca climatización de la mayoría de ellos. Es más, este hecho ha marcado un fin de curso que en esta última jornada dejó menos alumnos de lo habitual correteando hacia la puerta.

No ocurrió esto, por ejemplo, en el colegio Vistalegre. Así lo comentó a el Día la directora, Ana María Nevado, que explicó que el centro no introdujo la reducción de jornada porque sí que tienen aires acondicionados (sufragados, en este caso, por el AMPA). Aunque la Junta permitiera introducir esta reducción, Nevado declaró que teniendo en cuenta que esa climatización la han pagado los padres, no podían pedir que se recogiera antes a los niños del cole.

Pero los alumnos de Infantil y Primaria no fueron los únicos en decir adiós a las clases. Los niveles de Secundaria y Bachillerato también finalizaron ayer las clases; en muchos casos, además, las lecciones habían cesado antes con el periodo de exámenes (sin hablar de los alumnos de segundo de Bachillerato que se presentaron a Selectividad). Un grupo de jóvenes conversaba a en las puertas del instituto Maimónides planeando ya un viaje a la playa, a Torremolinos concretamente, para este fin de semana, sin perder el tiempo, que el verano parece largo, pero no lo es.

La comunidad educativa se despidió así de este curso 2016-2017 (aunque a los profesores aún les queda una semana de trabajo), en el que las reclamaciones han sido muchas, tantas como para que se repitan el curso que viene. Pero ahora lo que toca es descansar.