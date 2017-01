Los auditores aseguran que Gómez nunca dio instrucciones sobre el pago de impuestos

Rafael Gómez no dio instrucciones ni a sus asesores ni a los auditores sobre el pago de los impuestos de sus empresas, ni tampoco se preocupaba por ellos. Ésta fue la afirmación que repitieron los testigos que declararon ayer en la segunda sesión contra el empresario y el que fuera jefe de la oposición municipal al frente de UCOR, Rafael Gómez, de 2011 a 2015. Una docena de testigos fueron los protagonistas de esta segunda jornada del juicio por el que Gómez se enfrenta a 11 delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado y por los que el fiscal solicita 44 años de prisión por supuestamente defraudar 70 millones de euros con el presunto impago de impuestos a través de cuatro empresas. Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales y pide para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Rafael Gómez, que podría llegar a 350 millones de euros. En concreto, los delitos supuestamente fueron cometidos entre 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

Pues bien, ayer fue el turno de los auditores y asesores fiscales de este grupo de empresas. Los primeros en ofrecer su declaración fueron trabajadores de la empresa auditora Ernst&Young, a quienes Gómez contrató para los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, una actuación que, según los testigos, "vino sugerida por las entidades financieras" ante la situación que afrontaba la compañía.

Los auditores de Ernst&Young coincidieron en varios aspectos. Uno de ellos fue que para el ejercicio de 2005 no tuvieron problemas en elaborar su trabajo, una situación que cambió un año más tarde, cuando no pudieron desarrollarlo. "No tuvimos toda la documentación en 2006 para analizar todas las operaciones y no pudimos acabar", aseguró el primero de los testigos, quien reconoció que en aquellas fechas "las circunstancias del grupo eran muy complicadas y se encontraba en un proceso muy complejo; cada vez, los recursos eran menos". Este mismo testigo descartó que hubiera indicio alguno de "irregularidad contable". Rafael Gómez fue detenido en junio de 2006 por el caso Malaya, aunque fue puesto libertad tras el pago de la fianza de 300.000 euros impuesta por el juez instructor. Un segundo auditor de la misma compañía reiteró este argumento e incidió que en 2006 "no pudimos completar el trabajo por la gran falta de documentación".

"No se detectó irregularidad contable y no hubo ocultaciones", aseguró un tercer auditor, quien además de reiterar que nunca se produjeron encuentros con el consejo de administración de las empresas de Gómez, sí que admitió que se reunió con el empresario y su mujer "por el problema de Marbella", en relación al caso Malaya. En 2005, apuntó el cuarto testigo, "las cuentas se formularon tarde, pero se acabó a tiempo; mientras que en 2006 se hicieron con unas cuentas provisionales, aunque no se detectó intención de fraude".

Otro de los puntos en los que coincidieron los testigos fue el hecho de que no hablaban con Gómez sobre la situación contable, sino que sus interlocutores en las sociedades eran Antonio Martínez y Daniel Barrios, algo que ya indicaron los hijos de Gómez el lunes.

Tres años antes, esto es, en 2003, las empresas de Rafael Gómez contaban con otro auditor, quien ayer acudió al juicio también como testigo. Éste aseguró que aquel año Arenal 2000 presentó el gasto de impuesto de sociedades y "no se objetó nada" e indicó que durante sus años como asesor "no tuvimos problemas para obtener documentación". Ante las preguntas del abogado de Gómez subrayó que "nunca nos dijeron no a nada". "No aceptábamos interferencias en nuestro trabajo fiscal y la sociedad hizo los ajustes que se los dijo", señaló otro de los declarantes en su turno.

El responsable de la contabilidad de las empresas de Gómez desde 2002 fue otro de los testigos que estuvo en la sesión, donde reconoció que a partir de 2006 "tuvimos más dificultades para cerrar las contabilidades". También él aseguró que "no recibió instrucciones" del encausado acerca del pago o no de los tributos durante su trabajo en la compañía. Es más, indicó que la empresa en 2006 tenía "un gran endeudamiento" y negó que las auditoras de las finanzas de las empresas de Gómez advirtieran de fallos sobre deducciones por reinversión e incidió en que ellos facilitaban la información que les solicitaban para su trabajo.

Otro de lo testigos (el número 11) empezó a trabajar en la empresa en 1994 como contable hasta que pasó a ser el director comercial del grupo. En 2006 la situación de las empresas -cuando estalló el caso Malaya- no era la más adecuada, ya que según recordó "se debían más de 2.000 millones de euros". También él señaló que Gómez y sus hijos "no han preguntado nunca sobre los tributos" y manifestó que ellos "no se preocupaban" de los asuntos contables, ni tampoco intervinieron en el departamento de contabilidad".

El juicio continúa hoy con la declaración de más de una decena de testigos llamados a declarar por la defensa de Rafael Gómez.