La aspiración de un empleo público se mantiene como referente juvenil

El sector público es el rey entre los sueños laborales de los españoles. Lo es desde hace años, sobre todo tras la irrupción del Estado del Bienestar en los años 80. Y lo es todavía, probablemente más, desde que comenzara la peor recesión económica en décadas. Quizá por eso, ahora los jóvenes adolescentes, estudiantes de enseñanzas medias en la actualidad, miran al futuro buscando la seguridad que les puede dar un empleo fijo, con un salario razonable y con las mayores facilidades para la conciliación con la vida personal. A un lado queda, para desesperación de Administración y empresarios, la vía del emprendimiento. Porque pocos son los que piensan en abrir su propio negocio; aunque al menos es preferida -el consuelo que queda- entre quienes se ven trabajando en el sector privado.

Las conclusiones se extraen de una encuesta realizada en centros educativos de Andalucía Occidental, más las provincias de Badajoz y Tenerife, entre jóvenes alumnos de 15 a 18 años. Es parte de un estudio, Perspectivas de los alumnos de enseñanzas medias sobre empleabilidad futura y mercado de trabajo, realizado cada año por la Cámara de Comercio de Sevilla y el centro universitario EUSA adscrito a la institución, y que ahora presenta su sexta edición tras el muestreo en el curso 2016/17.

El resultado no es muy diferente para los jóvenes consultados en Córdoba. También los cordobeses prefieren mayoritariamente ser funcionarios y trabajar, sobre todo, en la educación. Aspiran a tener un salario medio mensual en torno a los 1.500 euros, en un empleo logrado en los 12 meses siguientes a finalizar sus estudios, universitarios preferentemente, y relacionados con el mismo campo que posteriormente les acogerá en el mercado laboral. Son los mismos que reconocen la labor de los empresarios, pero de igual forma que dejan la vía del autoempleo en segundo o tercer plano.

El mensaje del emprendimiento, por tanto, no va calando y la estabilidad de un empleo para toda la vida sigue siendo la prioridad para los jóvenes. ¿Dónde? En el sector de la educación. Córdoba tiene el porcentaje más alto de todos los alumnos preguntados -de Badajoz, Cádiz, Huelva, Tenerife y Sevilla- en cuanto a la predilección por ser funcionario, ya que supera el 50%, un 50,4% exactamente. En el resto de provincias no llegan a esa cifra simbólica que representa a la mitad de la muestra. En Cádiz, por ejemplo, son el 39% de los jóvenes estudiantes los que aspiran a ocupar una plaza de funcionario. El 29% de los cordobeses, por su parte, aspira a ser empresario y tener su propio negocio, mientras que sólo el 11% mantiene la idea de trabajar para una empresa de otra persona. En los estudiantes con vocación empresarial se observan argumentos relacionados con la independencia, el deseo de dirigir un negocio, la vocación o cumplir objetivos propios. Por su parte, entre los que presentan vocación de ser servidor público destaca la estabilidad laboral y económica, la seguridad, la vocación o la elección de trabajos relacionados con la función pública. Por último, en el caso de las vocaciones de trabajo por cuenta ajena, la mayoría no sabe o no aporta razones. Entre esos alumnos también se dan explicaciones relacionados con una menor responsabilidad y riesgo, falta de capacidades personales, pero también una mayor proyección laboral.

Córdoba también marca un matiz en cuanto al sector preferido para trabajar. La mayoría de los jóvenes quiere un empleo en la educación, sobre todo en el cuerpo de maestros, mientras que en el resto de provincias andaluzas donde se han desarrollado encuestas se opta por la sanidad que, en el caso de Córdoba, pasa a ser la segunda opción. La tecnología es la tercera rama productiva con más adeptos, mientras que el interés por la industria es mínimo.

¿Qué previsiones tienen los jóvenes acerca de su futuro? El 84% de los encuestados tiene la intención de estudiar un grado universitario y tan solo el 9,4% se decanta por un ciclo formativo de grado superior. Pese a la incertidumbre económica, la mayoría confía en trabajar en lo que ha estudiado (el 64%) aunque un tercio de ellos reconoce que lo tendrá difícil. La crisis, además, ha rebajado las perspectivas de muchos jóvenes, de manera que si antes un mileurista era el último eslabón de la cadena de los empleados, ahora tener un sueldo en torno a los mil euros es aceptable para la mayoría. El estudio realizado por la Cámara de Comercio refleja que el 31% confía en ganar al mes entre 1.000 y 1.500 euros, mientras que incluso hay un 15% que reconoce que su salario podría ser de 700 a 1.000 euros. No obstante, es una realidad que la crisis ha modificado las expectativas de las nuevas generaciones, puesto que más de la mitad de los estudiantes preguntados reconoce que estaría dispuesto a trabajar por 600 euros o menos. Hace una década esta pregunta no tendría ni mucho menos la misma respuesta, aunque en esta ocasión los resultados se ajustan más a la realidad del mercado laboral. De hecho según la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2014 del Instituto Nacional de Estadística refleja que la media salarial para menores de 25 años sólo alcanza los 713,65 euros para Andalucía. ¿Y cuánto tardarían en encontrar un trabajo? Pues la encuesta refleja que entre seis meses y un año es el periodo medio que consideran necesario los jóvenes cordobeses para conseguir un empleo en su sector.

Otro de los indicadores que arrojan datos interesantes sobre cómo ha incidido la crisis económica en las expectativas laborales de los estudiantes de enseñanzas medias lo muestra predisposición a la movilidad geográfica. Si antes permanecer en la ciudad de origen era una aspiración para la mayoría, cada vez son más los jóvenes que están dispuestos a trabajar fuera, ya sea por necesidad o de manera voluntaria para formarse. Así, el 88% de los jóvenes cordobeses encuestados estaría dispuesto a trabajar en otro país mientras que sólo un 12% se niega a esta posibilidad.

También resulta interesante el puesto al que aspiran los jóvenes estudiantes, ya que más de la mitad cree que podría ser gerente, director ejecutivo o mando intermedio, siendo éste último el puesto en el que se ven una mayor cantidad de estudiantes. sólo el 7% cree que será operario y un 18,6% sería autónomo.