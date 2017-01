La asistencia en urgencias se triplica sin refuerzo de personal durante las navidades

La historia se repite un año más. Córdoba ha cerrado unas navidades de Urgencias colapsadas sin que se hayan realizado las pertinentes contrataciones para suplir las ausencias del personas sanitario de vacaciones, tal y como confirmaron ayer tanto el Sindicato Médico de Córdoba (Simec) como el Sindicato de Enfermería Satse. Según datos facilitados por el último de estos sindicatos respecto a uno de los Dispositivos de Cuidados Críticos y de Urgencias (DCCU) -dispositivos compuestos por médicos y enfermeros- que hay en la ciudad -el del Sector Sur y el Castilla del Pino (conocido como Las Setas)- hubo días en los que la asistencia se llegó a triplicar. "Lo normal en consulta es que se vea a unos 75 pacientes. A pesar de doblarse y casi triplicarse esa asistencia algunos días, el personal no se reforzó", denunció el secretario provincial de Satse, Manuel Cascos.Esos datos hablan de que el pasado día 1 se atendió en uno de los dos DCCU a 188 pacientes en consulta, 97 de enfermería programada y 20 de avisos domiciliarios; el día 2 fueron 241 en consulta, 80 de enfermería programada y 26 de avisos domiciliarios; el día 3 fueron 155 en consulta y 17 de avisos domiciliarios; el día 4 fueron 122 en consulta y 22 de avisos domiciliarios; el día 5 fueron 112 en consulta y 18 de avisos domiciliario; y el día 6 se alcanzaron los 189 en consulta, 67 de enfermería programada y 15 de avisos domiciliarios. Baremos todos ellos muy por encima de los 75 pacientes estipulados como media."Esa asistencia también se ha triplicado durante las fechas navideñas en hospitales como el del Valle de Los Pedroches -en Pozoblanco-; en este complejo suelen verse unos 30 pacientes y hay días en los que se ha llegado a los 90", relató Cascos, quien añadió que "esa situación continúa hoy mismo [por ayer], ya que en consulta se han atendido un centenar de urgencias, cuando, insisto, la media está en unos 30 pacientes". El secretario provincial del Satse destacó que la situación en el Hospital Infanta Margarita -de Cabra- "es prácticamente la misma". Respecto al Hospital Reina Sofía detalló que "la atención media normal diaria de pacientes en consulta es de entre 320 y 330 pacientes; pues bien, ha habido días en estas fiestas navideñas en los que se ha atendido a más de 450". Es más, Cascos confirmó que el caos continuaba a las 14:15 de ayer, momento en el que había "más de 70 personas en sala de espera del hospital esperando qué se hace con ellos y cinco más esperando desde las nueve de la mañana una cama para ingresar"."Las Urgencias han estado colapsadas durante las navidades. Hay una falta endémica de personal y de contrataciones para suplir las obligadas sustituciones por las vacaciones", denunció desde el Simec Pilar Bartolomé. "Como también hay una falta endémica de personal a la hora de las sustituciones para conciliar la vida familiar y la laboral y las bajas maternales", sentenció. "Además, hay una sobrecarga de las consultas motivada porque una misma personas se ve obligada a atender hasta dos y tres cupos", añadió. Bartolomé denunció asimismo que les ha anulado a algunos profesionales la posibilidad de disfrutar de días propios durante las pasadas fechas navideñas "alegando que no hay gente en la bolsa de empleo, cosa que no es cierto. Es lógico que los profesionales prefieran irse a otras comunidades autónomas a trabajar en estas fechas por las condiciones laborales que aquí se les ofrecen", apostilló.Bartolomé insistió en que, para luchar contra ese colapso endémico que sufren las urgencias de los centros sanitarios de la ciudad, desde el Simec han demandado en reiteradas ocasiones un punto más de Dispositivo de Cuidados Críticos y de Urgencias. "Desde el sindicato hemos pedido siempre cuatro y no tres", sentenció. "Al llevarse todas a las Setas necesitaríamos las de la Fuensanta y, cuando estén listas, también las de Avenida de América", dijo.