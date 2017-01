La asistencia en Urgencias se triplica sin refuerzo de personal durante navidades

"Las Urgencias han estado colapsadas durante las navidades. Hay una falta endémica de personal y de contrataciones para suplir las obligadas sustituciones por las vacaciones", denunció desde el Simec Pilar Bartolomé. "Como también hay una falta endémica de personal a la hora de las sustituciones para conciliar la vida familiar y la laboral y las bajas maternales", sentenció. "Además, hay una sobrecarga de las consultas motivada porque una misma personas se ve obligada a atender hasta dos y tres cupos", añadió. Bartolomé denunció asimismo que les ha anulado a algunos profesionales la posibilidad de disfrutar de días propios durante las pasadas fechas navideñas "alegando que no hay gente en la bolsa de empleo, cosa que no es cierto. Es lógico que los profesionales prefieran irse a otras comunidades autónomas a trabajar en estas fechas por las condiciones laborales que aquí se les ofrecen", apostilló.

Citas previas para hasta casi una semana

Durante las pasadas fechas navideñas, el servicio de Salud Responde ha llegado a dar citas previas a quienes las han solicitado para ser atendidos en los centros de salud cordobeses hasta para casi una semana después de esa petición, según confirmaron ayer desde el Sindicato Médico de Córdoba (Simec). Ayer, esa petición de cita previa a través del servicio de Salud Responde aún no se había normalizado, tal y como destacó el secretario provincial de Satse, Manuel Cascos. "Para los centros de salud del Área Sanitaria Norte se da para tres días después, lo mismo que para los del Área Sanitaria Sur y para los de la capital", alertó Cascos. El secretario provincial del Satse aprovechó para denunciar que en Córdoba no se ha cumplido el compromiso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de destinar a alguno de los 600 profesionales prometidos para, entre otros objetivos, realizar sustituciones durante las pasadas fechas navideñas en la comunidad autónoma. "Aquí no ha venido ninguno", relató Cascos. Y es que los sindicatos están convencidos de que la "escasa o nula" política de contrataciones que el SAS ha realizado durante las pasadas fechas navideñas es la culpable de que no sólo se hayan duplicado y hasta triplicado la asistencia en las Urgencias de los complejos sanitarios cordobeses, sino también de que se haya ampliado la media de días que tiene que esperar para ser atendido quien solicita una cita previa a través de Salud Responde. El SAS anunció, como todos los años, que el jueves 1 de diciembre pondría en marcha el Plan de Alta Frecuentación en sus centros sanitarios para abordar de manera coordinada los incrementos de la demandas asistencial urgente durante los meses de invierno, lo que, según anunciaron, supondría reforzar las áreas de urgencias con unos 600 profesionales más. El Plan contempla la monitorización de tres parámetros: el aumento del número de urgencias, el incremento de pacientes pendiente de ingreso en las áreas de observación hospitalarias y el número de pacientes que solicitan atención domiciliaria a los centros de atención primaria.