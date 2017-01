Un asesor dice que no presentó la declaración del IRPF porque no "la podía imprimir"

Uno de los asesores de Rafael Gómez y su mujer, Dolores Serrano, fue otro de los testigos que acudió ayer a la segunda sesión del juicio contra el empresario y, además de explicar que ha trabajado para Gómez los últimos "25 ó 30" años, en todo ese tiempo, "nunca he recibido indicaciones sobre los impuestos". Éste hombre es el que se encargaba de presentar las declaraciones de la renta de ambos y afirmó que la de 2004 no la pudo presentar porque "el sistema informático no le permitió imprimirlo" y no "porque tuviera ninguna instrucción de no presentarla". Este testigo fue más allá y reconoció también que, en algún momento de la elaboración de la declaración de impuestos "seguramente me equivoqué al darle al botoncito". En su intervención y en respuesta a la defensa de Rafael Gómez, también llegó a asegurar la existencia de errores o contradicciones de la Agencia Tributaria, cuando en dos casos de fincas -propiedad de las empresas- "Hacienda admitía en una gastos deducibles y no en la otra finca pese a declarar tener la misma actividad". Aún así, subrayó que "siempre se ha facilitado información a la Agencia Tributaria de forma muy diligente".

En la sesión de ayer también compareció otro asesor fiscal externo de Gómez, que trabajó como tal para el constructor durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006. El también rechazó que en ese tiempo recibiera instrucciones de Rafael Gómez sobre su trabajo y reconoció que no conoce el resultado final de las auditorías del grupo de empresas realizadas entonces. Al igual que el resto de testigos, también indicó que ningún miembro de la familia se interesaba por la declaración de impuestos que debía hacer como personas físicas.