El arreglo de la avenida Trassierra estará listo a principios de 2019

El Ayuntamiento licitará en las próximas semanas el arreglo de la avenida de Trassierra y tiene previsto que las obras finalicen en nueve o diez meses, lo que sitúa la conclusión de la reforma a principios del año que viene. Así lo anunció ayer el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, quien detalló que este arreglo contará con una inversión de 900.000 euros y la intervención actuará sobre 290 metros lineales y 10.000 metros cuadrados. La obra se ejecutará en la parte que va desde Doña Berenguela hasta Francisco de Toledo, esto es, más o menos, desde la intersección de la avenida con la glorieta de las Tres Culturas hasta la iglesia de las Margaritas. Es a partir de la iglesia en adelante, dirección Trassierra, la parte que ya está más o menos reformada. Este punto cuenta con acerados mucho más grandes que la parte en la que se va a actuar y también con carril bici; además el año pasado ya se reformó la delantera de la iglesia de quitándole la especie de patio que tenía enfrente y dejando mucho más espacio para la acera.

En cuanto a la nueva obra, García afirmó que se trata de "otro proyecto de esos que llevan atascados muchos años, ya lo conseguimos con el tacón de la avenida Barcelona, e históricamente esta avenida quedaba por arreglar". El también primer teniente de alcalde manifestó que en la GMU están "contentos de que una cuestión más que teníamos que abordar desde la gestión urbanística se vaya a resolver".

En cuanto a los aspectos técnicos de la reforma, la obra consistirá en la pavimentación con baldosa de terrazo en las dos aceras. Esto dejará una sección asimétrica que ya viene definida en el tramo entre la glorieta de las Tres culturas y la calle Doña Berenguela. Con la intervención, el lateral izquierdo -dirección Trassierra- quedará bastante ancho, con una medida de entre tres y cinco metros, y habrá doble acerado. La avenida contará con seis alineaciones de árboles y el elemento fundamental será una glorieta que se situará en torno a la calle Músico Tomás Luis de Victoria para distribuir el tráfico de acceso a Las Margaritas, Las Moreras y la propia carretera de Trassierra.

Además, habrá un doble carril de circulación, así como dos vías ciclistas, una a cada lado. La iluminación de esta parte será con LED, en lugar de con vapor de sodio, lo que hará que el gasto energético se reduzca considerablemente. Además, habrá semáforos en los pases de peatones, de manera que se favorezca el cruce de los mismos.

Lo que no contempla esta intervención por parte de la GMU es una zona de aparcamientos. Ahora se utilizan las zonas terrizas para dejar los coches, pero éstas desaparecerán con la obra ya que en estos puntos irán varias zonas arboladas.

Por su parte, uno de los representantes de la zona noroeste en el consejo de distrito Rafael Reyes afirmó que "al fin vamos a tener una digna entrada y salida del barrio. Ha costado bastante. Sabemos que los dineros no están por el suelo, y las promesas que nos había hecho el Ayuntamiento desde hace tiempo se van a hacer realidad". Reyes recordó que el barrio ya "fue condenado" por el paso a nivel en época y ahora "teníamos este tapón". No se puede olvidar que la avenida de Trassierra no es un vía que sirva únicamente para los vecinos del barrio, sino que es una de las entradas naturales al casco urbano.