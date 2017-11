La aprobación de los presupuestos evidencia la división en el Pleno

Tripartito versus la triple alianza de la oposición. Ese puede ser el resumen de lo que se vivió ayer en el Pleno en el que se aprobaron de manera provisional los presupuestos para 2018. Ahora se abre un plazo de un mes de alegaciones antes de que se vuelva a celebrar una nueva sesión, que supondrá ya sí la aprobación definitiva de las cuentas antes de que finalice el año. El proyecto presentado por el cogobierno sólo logró el apoyo de Ganemos que, además, ha formado parte activa en la elaboración del documento, mientras que el PP, Ciudadanos y UCOR votaron en contra. Por el contrario, tanto PSOE como IU y Ganemos rechazaron todas las enmiendas presentadas por el resto de partidos. Una división clara que evidencia dos modelos de ciudad que cada vez chocan más en los Plenos y que se hace más patente en sesiones como las de ayer. Por un lado, el cogobierno y la agrupación de electores defendieron unos presupuestos "sociales" que a la oposición le resultaron "irreales", "papel mojado" o "sin proyectos".

El PP sigue insistiendo en que llevará el acuerdo a los tribunales por no haberse respetado los tiempos y el papel de la oposición. Las posturas, a un año y medio de las elecciones, parecen más irreconciliables que nunca.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, fue la encargada de defender el proyecto de presupuestos del cogobierno, con varias menciones más que cariñosas a Ganemos para agradecer su trabajo -esta vez sí y no como en las ordenanzas-. Primero detalló el incremento en el área social, así como en las ayudas de emergencia y la partida de un millón de euros para incrementar los salarios de la ayuda a domicilio. Después terminó hablando del rescate a los bancos y de la corrupción del PP como los culpables de la "asfixia" a los ayuntamientos. Doblas arremetió contra el portavoz popular en el Ayuntamiento, José María Bellido, por poner "palos en las ruedas" y no sólo votar en contra de los presupuestos, sino anunciar que llevará el acuerdo a los tribunales. "Pretenden hacer lo indecible, simplemente para evitar que las cuentas se aprueben antes de que finalice el año", dijo la teniente de alcalde de Hacienda, quien además le acusó de pensar sólo en intereses políticos "y no en la gente". "Ningún favor le está haciendo a la ciudad", concluyó Doblas.

Bellido, por su parte, insistió en la "falta de democracia y de transparencia" demostrada por el cogobierno al convocar el Pleno con tan poca antelación. "Dos días hemos tenido la oposición frente a los dos meses de Ganemos", reiteró el portavoz popular, quien lamentó el "poco interés" en llegar a acuerdos. Bellido también descalificó los presupuestos ya que, dijo, "se conforman con unas cuentas a la baja, con menos inversiones". "Ya nadie se cree sus promesas", insistió Bellido, quien recordó proyectos como el plan de rescate o que las inversiones de este año están sólo al 4,7% de ejecución. "No hay proyecto ni equipo para sacar a la ciudad de la situación de paro que vive, lo único que les interesa es mantenerse en el sillón con la ayuda de Ganemos", dijo. Doblas le replicó recordando el pleno de la Copa Davis, que se celebró con "cinco minutos de antelación" y pidió a Bellido: "moléstese un poco más y moleste a Rajoy, ¿o tiene miedo de no tener después un cargo?

La viceportavoz de Ganemos María Ángeles Aguilera defendió el trabajo realizado por la agrupación de electores con el objetivo de "dar la mejor respuesta posible a la ciudadanía". Su papel ha sido puesto en entredicho ya que la asamblea en el que se decidió el visto bueno estuvieron unas 20 personas. "En nuestras reuniones de grupo hay más personas", dijo Bellido. La portavoz del PSOE, Carmen González, defendido a Doblas, de quien dijo que podría dar una clase al portavoz del PP "sobre cómo ser un responsable de Hacienda útil", al igual que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, podría "dar lecciones a Rajoy de cómo aprobar un presupuesto con diálogo". Además afeó que los populares "quieran hacer trampas" argumentando errores de forma en la aprobación de las cuentas.

El portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano, calificó los presupuestos de "irreales y con tintes electoralistas", mientras que el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, lamentó la "falta de interés" del cogobierno por llegar a acuerdos. "Rechazamos las formas que se han seguido en esta convocatoria", dijo.