15 años huérfanos del Gordo

Hasta tres lustros que el Gordo pasa de largo por Córdoba. La última vez que el gran premio de la Lotería de Navidad, el ansiado y buscado Gordo, cayó en Córdoba fue en 2002 y no en la capital, sino en Lucena. Hace 15 años, la administración de Loterías número 3 vendió una serie, diez décimos del número 08103, premiado con el Gordo y dejó dos millones de euros en la localidad de mayor población de la provincia. Desde entonces, la suerte ha sido esquiva con la capital, aunque la provincia sí ha tenido más suerte en los últimos años.

A pesar de ello, en esta tradición tan española que es jugar a la lotería en Navidad por aquello de "y si toca" e intentar llevarse algún pellizco con la sana intención de "tapar algún que otro hueco", Córdoba ha seguido jugando millones de euros cada 22 de diciembre. Así, para el sorteo de esta mañana Loterías y Apuestas del Estado ha consignado en Córdoba 219.159 billetes y se va a jugar en el Gordo algo más de 43,8 millones de euros. Se trata de una cuantía más elevada que el año pasado, cuando los cordobeses se jugaron en este mismo sorteo 41,1 millones de euros, lo que se tradujo en 207.014 billetes consignados.

Y como en esto del Gordo de la Navidad hay mil y una supersticiones, consejos y tradiciones a cumplir, una que no suele fallar es la de acudir a cualquier administración de lotería el último día, tal y como ayer hizo un elevado número de personas que se acercó a establecimientos como el de San Álvaro, ubicado en la calle Cruz Conde, donde la cola de clientes llegó hasta la calle durante buena parte de la jornada. Uno de sus trabajadores es Carlos Torrubia, quien señaló que las terminaciones preferidas en Córdoba son el 13, el 15 y el 17. Entre los números que calificó de "raros" y que, por cierto, ha vendido se encuentran el 00700 y el 13131, este último por la repetición de las cifras.

Hasta esta administración de lotería acuden, en su mayoría, "personas mayores para que les toque a sus hijos, pero también jóvenes". Como datos curiosos, aseguró que este año han llegado a vender a una persona hasta 3.000 euros en décimos del sorteo de Navidad. "Es un día agobiante porque viene mucha gente que siempre espera hasta el final", destacó, al tiempo que reconoció que para hoy ya tienen preparada una botella de cava por si el Gordo se dejar caer de una vez por todas en Córdoba. Por cierto, que el joven vaticinó que el primer premio acabará este año en el 7; habrá que estar atentos al sorteo y ver si hoy se cumple su previsión.

En la administración Vientos del Sur, la antigua Siroco, la estampa fue más que parecida a lo largo de toda la jornada. Su administrador es Heliodo Murillo, quien confirmó las mismas terminaciones ya citadas y calificó de "maratoniana" la jornada de ayer "porque viene mucha gente" a comprar décimos. Murillo aseguró que la venta de décimos del sorteo de Navidad comienza a principios de julio y anotó que "Córdoba es muy supersticiosa" en esto. Prueba de ello, Andrés García, quien pasado el mediodía se presentó en esta pequeña administración de Ronda de los Tejares a comprar "diez números diferentes" y no quería verlos. Es más, Murillo tuvo que entregar los billetes -que sacó de la máquina expendedora- del revés a este cliente, quien insistió en que prefería no verlos hasta mañana. Y como el de Andrés García, Murillo ha visto muchos otros casos, aunque poco le sorprende ya. Así que siguió despachando. Y avisó de que hoy irá "elegante" al establecimiento y llevará, como hace cada año hasta la administración, una botella de cava "que me manda siempre una amiga de Barcelona". Mientras, en la calle, Cristina Siles confirmó el hecho de que siempre espera hasta el último día para comprar un par de décimos. "Es como una costumbre ya, y siempre vengo a esta administración, aunque tenga que esperar mucho tiempo", detalló esta vecina del Campo de la Verdad, quien confesó que todos los años "tengo el pellizco de que puede tocarme algo".

Andalucía, con 416.013.860 euros, es la tercera región de España que más dinero juega hoy en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, en el que Loterías y Apuestas del Estado ha consignado para la comunidad autónoma un total de 2.080.069 billetes, lo que representa que cada andaluz jugará una media de 49,60 euros. Que haya suerte para todos los que jueguen, que quizá este año sí toque.