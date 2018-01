2018, el año de la verdad

Se acabaron las excusas. El Ayuntamiento afronta un año clave teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio preelectoral en el que se van a poner sobre la mesa todas las cartas para influir en la cita con las urnas. Tanto desde el cogobierno como desde la oposición se avecinan 12 meses intensos en los que se juegan gran parte de su futuro político y en los que sus acciones determinarán también el futuro de la ciudad que, al fin y al cabo, es lo más importante. Una ciudad que no puede esperar más y que debe ver, sí o sí, proyectos ya anunciados como el Cercanías pero que tampoco se puede olvidar de lo que queda pendiente. El cogobierno de PSOE e IU defiende que Córdoba está "en marcha" y debe mantener la velocidad de crucero que parece haber iniciado en el último trimestre de 2017. Más aún cuando el presupuesto está en vigor desde esta misma semana y no hay excusas para no ejecutar inversiones.

Cercanías y movilidad

El Cercanías es, sin duda, el proyecto más esperado del año aunque, todo hay que decirlo, parece que finalmente quedará más como un logro del Gobierno central que del propio Ayuntamiento, toda vez que será el Ministerio de Fomento quien firme directamente el contrato con Renfe. Ya lo advirtieron desde Intervención pero no se quiso hacer caso... No obstante, la gestión que se haga desde el cogobierno tanto en la remodelación de las líneas de Aucorsa como en la dotación de aparcamientos en las paradas será clave para el éxito de la red ferroviaria. El Ayuntamiento también puede liderar el proceso para el Cercanías en toda la provincia, un asunto que compete en exclusiva a la Junta de Andalucía y que, de lograrse, podría paliar en parte la jugada del Gobierno.

Además, el cogobierno tiene aún muchos retos pendientes en materia de movilidad, como la anunciada renovación del plan de aparcamientos y otras actividades complementarias que incluyen la movilidad en el complejo sanitario del Reina Sofía. Ambos estudios iban a estar finalizados antes de 2017 pero nada se sabe de ellos. La reducción del vehículo privado y la mejora de la red de transporte público sigue siendo básica para una ciudad como Córdoba.

centro de convenciones

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) se ha atascado pero bien y ahora vuelve a estar en manos del Consejo Consultivo. La única obra que parecía encarrilada al inicio del mandato entró en punto muerto el pasado ejercicio por cuestiones jurídicas con la empresa. El cogobierno quiere resolverlo pero la situación sigue siendo complicada, parecida a la odisea que se atravesó para retomar las obras en el Palacio de Congresos de Torrijos. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ha dicho en varias ocasiones que quiere que la obra sea una realidad a finales de este año, aunque los plazos son muy complicados.

El asunto está ahora en el Consejo Consultivo, que no resolverá, como mínimo, hasta dentro de un mes. Después habría que volver a licitar la obra, con todos sus plazos, y volverla a adjudicarla a una nueva empresa.

urbanismo

Varios son los asuntos que desde el área de Urbanismo, dirigida por Pedro García (IU), tienen en proyecto para este año. La Ronda Norte o el polígono de la Azucarera en Villarrubia son los últimos que ha presentado y que parece que están en marcha. Por parte de la Gerencia también se anunció el inicio del Parque de Levante o la conclusión de la reforma de la carretera de Trassierra para terminar con el embudo que hay a la altura de la iglesia de las Margaritas. Son muchas tareas pendientes y la mayoría demandadas de hace tiempo que si se consiguen encauzar en este año pueden dar un considerable cambio a la ciudad.

En el haber también hay cuestiones pendientes. ¿Qué pasa con la Normal de Magisterio?

turismo

Por seguir con Pedro García, que también está al frente de Turismo, no son pocos tampoco los retos que se acumulan en este área. El primero es concluir el Plan Turístico de Grandes Ciudades, ya que pedir otra prórroga -sería la tercera- sería más que difícil de justificar. Se intuye, según las previsiones, que este verano el Templo Romano pueda ser visitable, un gran aliciente para el turismo cordobés que debe cambiar ya el chip para mejorar su oferta de día y no obcecarse en los espectáculos nocturnos. Pero el plan tiene todavía pendientes otras cuestiones, la más llamativa, ¿qué va a ser finalmente el convento de Regina? Descartada la idea del PP de museo cofrade poco se ha hablado, más allá de la intención de convertirlo en un contenedor cultural.

El turismo es la joya de la corona de la economía cordobesa y así debe ser consideraba por el equipo de gobierno en la gestión. Es injustificable que el Centro de Interpretación de los Patios esté cerrado y el problema de la masificación y la burbuja de los apartamentos turísticos debe enfrentarse ya. Con el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) ya en marcha se han acabado las excusas.

logística

La Córdoba logística parece ser el leitmotiv del cogobierno ahora pero, lo cierto, es que el 2017 se ha pasado con la presentación, en febrero, de un estudio sobre la potencialidad de la ciudad en este sector al anuncio, en diciembre, de la elaboración de otro estudio para ver qué es lo que demandan las empresas. Demasiados informes y en medio pocas iniciativas, más allá de las iniciativas privadas.

La ciudad cuenta sólo con una zona catalogada en el PGOU como "área logística" -aparte de El Higuerón, propiedad de la Junta de Andalucía- que es la del Álamo, con 1,5 millones de metros cuadrados sin urbanizar, repartidos en ocho parcelas de entre 18.000 y 56.000 metros cuadrados y una de más de 153.000 metros. El resto se trata de polígonos industriales con limitaciones para grandes naves, sobre todo en lo que se refiere a cuestiones de altura. La puesta en carga de esos suelos y su reordenamiento es uno de los objetivos, pero el reto de convertir a Córdoba en centro de la logística lleva persiguiéndose décadas.

Pasar del diagnóstico a la acción en 2018 es la única posibilidad que debería contemplarse, todo lo demás puede contarse como fracaso.

personal

La falta de personal es uno de los grandes problemas del Ayuntamiento, muy limitado por las trabas en las contrataciones que impone el Gobierno central. Los ayuntamientos han pedido por activa y por pasiva que se levante un poco el pie del freno, sobre todo ahora que todos los mensajes insisten en que se ha salido de la crisis y que los ayuntamientos han cumplido con los límites del déficit. Con restricciones o no, sí que es competencia municipal sacar la oferta pública de empleo, ya que todavía están pendientes las de años anteriores.

En cuanto a la oposición, el PP debe hacer oficial en este primer trimestre que su portavoz, José María Bellido, será su candidato a la Alcaldía y darle más presencia. IU tendrá que entrar en la vorágine que marque la federación sobre las alianzas con Podemos, un proceso en el que aún no se sabe en qué punto quedará Ganemos, que también vivirá un año clave para replantear su futuro. Ciudadanos debe dar un giro fundamental si quiere ser tan determinante aquí como en otros territorios y con UCOR, sinceramente, nadie cuenta a partir de 2019. El papel de la oposición también será interesante y deberá marcar sus posiciones porque las elecciones, aunque no lo parezca, están ya prácticamente aquí.