Los Reyes recorren Córdoba

Un año. Un año completo de espera y con un recuerdo nada halagüeño, por aquello de la lluvia que finalmente no cayó durante toda la tarde, pero que de manera previa sí que produjo daños en el aquel cortejo fallido. Un año que por fin concluyó este jueves para miles de niños que, a buen seguro, han hecho todo lo posible en este tiempo para que Sus Majestades de Oriente les colmen de regalos esta misma noche. Pero antes, Melchor, Gaspar y Baltasar tienen esta tarde su paseo triunfal por Córdoba. Una ciudad y unos cordobeses que con la Cabalgata de la ilusión intentan quitarse el mal recuerdo del año pasado.

Una Cabalgata de la que hasta ayer se dieron los últimos retoques. Ha sido en el aparcamiento del fondo sur de El Arcángel en el que durante los últimas semanas se han preparado las carrozas que despiertan desde las 17:00 la admiración de los cordobeses. "Esto tiene mucho trabajo", considera uno de los responsables municipales que ayer se encargaba de que todo estuviera en su sitio y que los 10.000 kilos de caramelos -junto a 200.000 bolsas de gusanitos, más de 200.000 unidades de chocolatinas y 1.400 kilos de gominolas, así como otras chucherías y regalos, además de 33.000 unidades de elemento escolares, 13.000 juegos, 9.500 elementos de tecnología y 9.000 relacionados con la salud, como cepillos de diente-, que se repartirán esta tarde se encontraran en el sitio adecuado de cada carroza.

Y cómo no, los motivos infantiles son los protagonistas de esta Cabalgata, en la que no pasan desapercibidas las carrozas de la serie de dibujos animados de La patrulla canina, o de la película de Walt Disney Buscando a Dory, y una más en la que aparecen representados los niños de la más que conocida Familia Telerín, la misma que invitaba a los más pequeños, hace muchos años ya, a dormir con la archiconocida y pegadiza canción de Vamos a la cama que hay que descansar. A todas ellas se suma la carroza con la que el Ayuntamiento lucha contra el absentismo escolar y en la que no falta la mascota de este programa, que es Colín. En ella y, según informó el delegado de Servicios Sociales, Rafael del Castillo, van niños de las barriadas de Las Palmeras, Las Moreras y Sector en situación de vulnerabilidad, a los que se les premia por esfuerzo y constancia en su escolarización.

Y entre toda esta amalgama de representaciones infantiles, la Cabalgata también tiene hueco para el sentido real de estas fiestas navideñas, con la presencia de un portal de Belén o el Castillo de Herodes -entre otras figuras- y, para terminar, las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar. Son unas 720 las personas que componen la comitiva, que partió a las 17:00 desde la plaza de Santa Teresa. Tras cruzar el puente de San Rafael, las carrozas se dirigen hacia la avenida de Ronda de los Tejares por el Paseo de la Victoria para concluir, como es ya tradición, en la avenida Barcelona, a la que accederán a través de Ollerías y Ronda del Marrubial. El desfile conlleva numerosos cambios de tráfico durante su celebración, además de cortes a la circulación a partir de las 16:00 en las zonas más cercanas al desarrollo de su itinerario.

Sus Majestades han designado quienes son sus representantes en el cortejo de esta tarde. Así, Elisa López encarna a Melchor y fue el primero de los tres Reyes Magos en aparecer en este desfile de la ilusión; ella fue quien resultó ganadora del tradicional sorteo que se celebra cada año para designar a esta figura en la Cabalgata. El Ayuntamiento, por su parte, ha elegido a José Rojas, expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, para encarnar al Rey Gaspar, mientras que en la Federación de Peñas, el afortunado ha sido José Manuel Larios, que hará del Rey Baltasar.