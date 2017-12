Este año el Rey Melchor viene del Sur

Del Sector Sur, 50 años, de nombre José y de apellido Arjona. Así se llama el cordobés que encarnará al Rey Melchor en la Cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero. Porque sí, porque en Córdoba cada año a esta esperada majestad se le pone un rostro diferente cumpliendo así con la magia de la Navidad. Una magia que también se dio presencia ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento que estaba a rebosar ante la espera para el sorteo que año tras año la ONCE realiza con motivo de la elección del primer Rey Mago que se adentra en las calles de la ciudad.

Este año han sido 333 los cordobeses que se han apuntado al sorteo que además casi ha llegado a un 50%-50% de participación de hombres y mujeres, fueron unos pocos más los primeros, aunque ellas, cabe recordar, llevaban coronándose dos años seguidos.

José Arjona será el primer rey del cortejo que cerrará un paracaidista

La directora administrativa de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, tomó la palabra para desear suerte a todos los presentes y para recordar a aquellos que no fuesen premiados que "no perdáis la ilusión". También estuvo presente la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien agradeció la participación, además de la ONCE, de la Federación de Peñas, que coorganiza la Cabalgata, cuyo presidente, Alfonso Morales, tampoco quiso perderse el evento. Ambrosio recordó a los presentes que encarnar al Rey Melchor requiere una "enorme responsabilidad" para "no defraudar las muchas ilusiones de las niñas y niños de la ciudad". Además, apuntó que "el mayor regalo que nos han hecho los Reyes Magos es conseguir que cada año revivamos una vez más esa noche mágica". La alcaldesa no se quiso olvidar de aquellas familias que "no lo tienen tan fácil" y en su particular carta a los Reyes pidió "que tengamos el acierto necesario en este mismo Salón para que dentro de un año haya menos hogares que pasen por estas dificultades".

Quien llevó la batuta durante el sorteo fue Francisco, de la ONCE, un maestro de ceremonias que sacó a tres voluntarios para que demostraran sus dotes tirando caramelos. Con el suelo del Salón de Plenos cubierto de papeles, como si de Ronda de los Tejares se tratase un 5 de enero a eso de las 20:00, dio comienzo el sorteo. Finalmente, el número premiado fue el 186, de José Arjona, que como confesó era la segunda vez que se presentaba, aunque no esperaba que le fuese a tocar. Desde el Sector Sur, este cordobés pidió "que el año que entra sea mejor que el que se va" y reconoció que aún no sabe cómo se prepara uno para subirse a lo alto de la carroza de Melchor.

De momento, tendrá la responsabilidad de vestir el traje de gala que este Rey porta en la Cabalgata, además de abrir ese cortejo real que se cierra con Gaspar y Baltasar, y sus respectivos pajes. Ya se conoce el nombre del último rey, de Baltasar, elegido por las Peñas, también a través de sorteo y que este año encarnará Francisco Javier Santiago, de la Asociación de Veteranos Paracaidistas (Asvepa). Ahora toca esperar para conocer quién tendrá el honor de ser Gaspar, que siempre suele ser una personalidad reconocida de la sociedad cordobesa.