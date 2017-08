Los ambulantes demandan al Consistorio por la nueva ordenanza

La Asociación del Comercio Ambulante de Córdoba ha interpuesto una demanda contra al Ayuntamiento por el decreto que les obliga a estar el día con la Hacienda municipal para poder renovar sus licencias de venta sobre la vía pública. Alrededor de 200 vendedores han recibido una carta en las que dan un plazo de diez días para acometer los pagos, un tiempo que consideran "insuficiente". El abogado de la asociación, Manuel Reyes, explicó ayer que el Juzgado número uno de lo Contencioso ya cuenta con la demanda interpuesta en la que se pide la suspensión de dicha norma, que exige un certificado para corroborar que los comerciantes están al corriente con la Hacienda municipal, algo que el abogado ha calificado de "imposibilidad legal".

Según el abogado, casi 200 familias han recibido una carta en la que se les exige estar al corriente en un plazo de diez días o no obtendrán la licencia de su puesto, de hecho actualmente ya hay familias que se encuentran en esta situación. La asociación, tal y como explicó Reyes, ha ido "a contrarreloj" para presentar la demanda, ya que hasta el 28 de junio no se realizaron los trámites. Primero se pidió apoyo político, obtenido por parte del PP y Ciudadanos, explicaron, y también se intentó contactar con la Delegada de Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio, María del Mar Téllez, que les relegó a un encuentro en septiembre. "Es lógico que todos los ciudadanos paguen sus impuestos, pero tampoco es normal que lo paguen a toda costa" concluyó el abogado.

Por su parte, el presidente de la asociación, Juan Fernández, pidió la suspensión de esta normativa, ya que según él es "ilógica". "Los comerciantes no se niegan a pagar pero que se dé un plazo más largo; una multa no tiene nada que ver con el gremio que lo único que intenta es sobrevivir" afirmo el presidente. Fernández también explicó que cada puesto es el único sustento económico de varias familias. "La mayoría de familias han ido pasando de generación en generación" dijo Fernández. Por otro lado explicó que se pretenden realizar algunas movilizaciones como marchas con sus furgonetas por el centro de la ciudad "incluso algún compañero me ha comentado que quiere hacer huelga de hambre en la puerta del Ayuntamiento" anunció.