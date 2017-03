El plan de alquiler social gastará 50.000 euros como máximo por piso

En cualquier caso, ese plan de alquiler de social que además tiene que hacer un listado con las viviendas vacías (algo que viene de largo, concretamente desde la propuesta de gravar el IBI para inmuebles vacíos) comenzará con la adquisición de aquellos pisos de pequeños propietarios. Doblas comentó que dentro de las distintas variables que contempla el Ayuntamiento para hacerse con vivienda deshabitada, donde también entra las que son propiedad de los bancos, por ejemplo, se comenzará con la de propietarios individuales (personas físicas) que "por situación del mercado no puede dar salida a la misma". Teniendo en cuenta además, según Doblas, que los bancos tienen mayores facilidades a la hora de colocar sus viviendas en el mercado inmobiliario. En este caso, esto es uno de los objetivos de ese proyecto municipal, movilizar la vivienda vacía que no ha encontrado hueco en el mercado, al que Doblas sumó también el aumentar de manera rápida el parque de vivienda pública y dar solución habitacional a las familias que así la precisen.

Convenio con Emacsa para saber cuál está vacío

La presidenta y el gerente de Vimcorsa, Alba Doblas y Rafael Ibáñez, respectivamente, apuntaron ayer que se baraja la posibilidad de firmar un convenio con la empresa de suministros Emacsa para conocer qué viviendas están vacías. En este caso, la idea es que Emacsa (empresa municipal de aguas) ofrezca información sobre qué viviendas no tienen suministro o tienen un gasto por debajo del legal, lo que implicaría que están deshabitadas. Sin embargo, esto conlleva un problema en aquellos pisos que no son de VPO, ya que habría que utilizar un método que no infrinja la protección de datos. En este caso se habla de hacerlo a través de la referencia catastral, que no contiene datos personales.