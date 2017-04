El 'alma mater' de la Fiesta

Decenas de propietarios de patios no perdieron ayer la oportunidad de acudir a la presentación de la Guía de los Patios 2017 de el Día. Una cita que se desarrolló en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana que reunió a más de 300 personas. La puesta de largo de la publicación, que se distribuirá en todos los periódicos del Grupo Joly el próximo 30 de abril, se ha convertido en los últimos 14 años en un cita obligada y en un claro homenaje a los cuidadores, su trabajo y hospitalidad. Sin ellos, esta fiesta no habría podido seguir adelante. Una hospitalidad que ayer refrendaron buena parte de ellos, que no dejaron de lanzar invitaciones entre el público asistente para que acudan a sus casas a partir del próximo martes, jornada en la que da comienzo el Concurso de Patios.

Y para conocerlos, sin duda, la guía de este periódico, que refleja con detalle cada uno de los patios que se han presentado al certamen. Además, en esta ocasión, la guía no sólo incluye el concurso municipal diseñado por el Ayuntamiento para la próxima Fiesta de los Patios -que se desarrolla del 2 al 14 de mayo-, con las rutas diseñadas por la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares. En esta apuesta por incluir los patios el resto del año, la guía reúne también espacios dedicados a la Fiesta de los Patios en Navidad y a las rutas de carácter privado que existen -Los Patios de Alcázar Viejo, Descubrir los Patios Cordobeses y los Patios de la Axerquía Norte-. La edición, además, se hace eco del Concurso Provincial de Patios que la Diputación organiza junto a la Asociación Amigos de los Patios y que este año cumple su tercera edición con una extensa relación de los recintos.

La presentación de la cita, además, estuvo regada por los caldos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles y los asistentes pudieron degustar, entre otros productos, de empresas como Embutidos Jurado Córdoba, los quesos de Los Balanchares y el jamón de Encinares del Sur, además del salmorejo del chef Juanjo Ruiz. El catering estuvo servido por la empresa de Rafael San Miguel, mientras que el servicio de azafatas corrió a cargo del centro Zalima.