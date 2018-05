La alcaldesa solventa la 'crisis Aumente' con el acuerdo de más plazas de bombero

"Todos tenemos un mal día". La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, definió ayer así el amago de renuncia a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que lanzó el pasado miércoles Emilio Aumente si no se ampliaba la plantilla de bomberos. El concejal puso su cargo como edil de Seguridad Ciudadana en manos de Isabel Ambrosio tras una protesta de los bomberos en la Feria con pancartas en las que le acusaban de mentir en las negociaciones laborales que mantiene con los sindicatos. "Todos tenemos un mal día, especialmente ante la presión, sobre todo en el área de Seguridad, no sólo en los días de Feria. En un Mayo Cordobés repleto de actividades la seguridad es la prioridad fundamental para disfrutar", incidió la alcaldesa.

"Yo no soy de los que sale corriendo, pero hay determinados asuntos que no aguanto", decía Aumente antes de que la alcaldesa hablara sobre el tema, concretamente a las 11:30 de ayer cuando era preguntado sobre su posible renuncia al área de Seguridad Ciudadana en su comparecencia para presentar ante los medios los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local. Entre esos asuntos que no aguanta están "las falsedades" que, según destacó, se han vertido contra su persona "y que haya tenido que ver una pancarta de los bomberos en la que me acusan de mentir, cuando yo nunca miento". "Ver esa pancarta con ese mensaje me revolvió las tripas", puntualizó antes de reunirse con la alcaldesa y con el edil de Recursos Humanos, David Luque, para obtener una garantía de que se iban a ampliar las plantillas. Tras esa reunión, a las 13:30, Ambrosio, Aumente y Luque comparecieron ante los medios para anunciar que la que ha sido durante casi un día una de las mayores crisis de la parte de equipo de gobierno que corresponde al PSOE había llegado a su fin.

El PP acusa al PSOE de generar inseguridad con el conflicto en el ecuador de la Feria

La regidora anunció que se va a luchar contra el déficit de plantilla, en principio, con la contratación de cuatro bomberos conductores que estarán disponibles a principios del próximo mes de julio y con el uso de las horas extras "posibles". En la reunión, según dijo Ambrosio, "tras la situación vivida [en la Feria] con la protesta de los bomberos y algunas reclamaciones públicas, se ha tratado de dar respuesta a una situación que no ha acontecido en las últimas horas porque ya venía de hace algún tiempo", subrayó, insistiendo en las limitaciones que tiene el Ayuntamiento a la hora de aumentar las plantillas e incorporar a nuevos trabajadores "por las políticas que nos impone el Gobierno del PP". "Hemos llevado a afecto nuestro compromiso de dar soluciones, que no son fáciles, fundamentalmente porque hay una serie de limitaciones que impiden reponer jubilaciones que se dan en todas las áreas, así como una congelación de la masa salarial, y sigue existiendo en las fuerzas de seguridad una serie de requisitos en los procesos de selección, que no son los más ágiles, ni permiten abreviar los tiempos", sentenció Ambrosio.

La alcaldesa recordó que durante el presente mandato ya se han incorporado a la plantilla de bomberos cuatro efectivos. "Se ha llevado al límite la capacidad de contratación que había, porque no había más lista para contratar", para añadir que la modalidad de contratación con la que se hará efectiva la incorporación de los cuatro bomberos conductores pedidos por el servicio de bomberos será "por comisión de servicio". "Hasta que estos nuevos cuatro bomberos conductores se incorporen y para evitar que no haya disponibilidad de efectivos se resolverá con el uso excepcional de las horas extraordinarias posibles", apuntó. Además, adelantó que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la convocatoria de 21 plazas de bombero conductor, una convocatoria que forma parte -destacó- de "un procedimiento largo y muy garantista" y que está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tal y como confirmó Luque. "Ahora llegará la fase de fiscalización y lo más probable es que la convocatoria esté en marcha en las primeras semanas del mes de julio", dijo Luque.

También habló del asunto la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas (IU) -socia de gobierno de los socialistas Ambrosio, Aumente y Luque-, quien insistió en que lo ocurrido entre los bomberos y el edil de Seguridad Ciudadana "no es más que la punta del iceberg; hay que darle un giro de 180 grados a la política de personal", afirmación con la que después coincidió la alcaldesa. "Hay que dar un giro a las políticas de personal, fundamentalmente porque el área de Recursos Humanos vive en el día a día una presión de todas las áreas, ante una situación genérica de falta de personal", puntualizó Ambrosio.

Y también se refirió al conflicto el grupo municipal del PP que por boca de su viceportavoz, Salvador Fuentes, arremetió contra Ambrosio por "callar y no hacer nada" tras el amago de dimisión de Aumente. "Ahora, en el ecuador de la Feria no tocan dimisiones sino el interés general y se ha generado inseguridad con la trifulca en una cita a la que acude un millón de personas. Todo ha debido aparcarse hasta que concluyera la Feria", denunció Fuentes. La alcaldesa le respondió al PP que "deje de jugar con la seguridad, que no puede ser un instrumento que se utilice como arma arrojadiza políticamente", de manera que "insinuar que esta situación genera inseguridad en la Feria es una auténtica barbaridad, sobre todo porque la seguridad está absolutamente garantizada. De hecho, hasta este miércoles los datos son "los mejores de los últimos daños", reprochó la regidora.