La alcaldesa replica a Ganemos que está "implicada al máximo" en el presupuesto

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, aseveró ayer que está "implicada al máximo nivel" en la elaboración de los presupuestos de la ciudad, al igual que lo estuvo en el documento de las ordenanzas, a pesar de que en ese caso "no fue posible conseguir un acuerdo, con reuniones directamente con el equipo de Ganemos y quienes nombró como portavoces. Ambrosio replicó así a la formación verde, que el pasado martes exigió un mayor compromiso desde Alcaldía con el proceso de negociación.

Para las cuentas municipales de 2018 también está comprometida "desde el minuto uno" y la intención es elaborarlas "desde las tres formaciones políticas, no sólo desde el equipo de gobierno", y esa implicación "no se tiene por qué poner en duda porque físicamente yo no puedo estar en los procesos previos al inicio de la negociación de partidas y proyectos".

Las obras en la plaza Pelagio, en la Fuensanta, finalizarán en semana y media

Ambrosio reiteró que, aunque "no esté físicamente", su implicación es "total y absoluta porque esta ciudad se juega mucho". Aún así, insistió en que "para poder hablar y resolver consultas saben que si hay algo a lo que me presto es al diálogo y la oportunidad de llegar a encuentros".

El pasado martes PSOE, IU y Ganemos iniciaron la ronda de contactos, que tuvo "un ambiente muy positivo y constructivo y de generar un documento de presupuestos para 2018 que contemple todas las necesidades que tiene pendientes esta ciudad y que sea a tres", es decir, en "igualdad de condiciones" entre los dos partidos del cogobierno y la formación verde.

La alcaldesa hizo estas declaraciones en una visita a la plaza de Pelagio, en la Fuensanta, cuyas obras acabarán en una semana y media. La actuación, incorporada en Mi barrio es Córdoba para 2016, ha consistido en arreglar este espacio que antes sólo de utilizada para el estacionamiento de vehículos de forma desordenada.

Con los cambios, las 60 plazas para estacionamiento que había se reducen a 28 en batería. Por otra parte, tras la reorganización, de las 30 de la avenida de la Fuensanta ahora quedan 21. "Más que perder, se gana un espacio para el barrio, un espacio de ocio en una zona céntrica", señaló Ambrosio.

La delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, destacó que la intervención en la plaza "mejora especialmente e integralmente el paisaje urbano del entorno" porque "esto era un cúmulo de coches desordenados y no sólo eso, sino que la entrada a la Fuensanta era uno de los accesos peatonales más importantes y la gente pasaba por donde podía". En ese sentido, también resaltó que se ha "ganado" el carril bici.

Pernichi incidió en que el proyecto se ha hecho con consenso, también en el aspecto de la pérdida de plazas de estacionamiento. En este caso, la intención ha sido dividir la plaza entre la estancia de los vecinos y el parking. El presupuesto de la intervención en la plaza es de 391.000 euros y de las 62 actuaciones en materia de accesibilidad que se han hecho en el barrio de 399.000 euros.

Ambrosio indicó que la actuación en la plaza Pelagio "tiene que ver con las necesidades que manifiestan nuestros barrios, en las que hay que hacer un esfuerzo". En esa línea, apuntó que "el gran reto que estamos poniendo sobre la mesa es que las actuaciones en materia de infraestructuras lleven una visión de accesibilidad y movilidad que en muchas zonas de nuestra ciudad las echábamos en falta". Así, hizo referencia a "esa forma de entender que los barrios no sólo tienen que estar cohesionados entre sí porque son los que conforman la ciudad, sino que tienen que tener garantizadas las demandas y necesidades de toda la población", como la eliminación de barreras arquitectónicas, tener mayor espacio ocupado por el peatón y que pongamos orden a la forma de aparcar vehículos. Como ejemplo puso la plaza Pelagio, "que era un cementerio de coches, muy desordenado, con pocas condiciones de seguridad".

La alcaldesa recorrió, junto al delegado de Movilidad, Andrés Pino; y la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi; algunas de las 62 actuaciones (cota cero, pasos de peatones, facilitar la seguridad en las intersecciones...) que se han hecho en calles del barrio. Así, destacó que queda "rematar con el plan de asfalto" algunas de esas intervenciones pero "se podrá ver el resultado pronto".

Esto se enmarca en el "compromiso que tiene el gobierno municipal de actuar en toda la ciudad porque los vecinos tienen que tener garantizadas, vivan donde vivan, sus necesidades". Además, incidió en que la zona de la Fuensanta es el límite entre el Casco Histórico y los barrios más populares, con lo que "estábamos obligados a empezar a dar una imagen distinta y un modelo de actuación en materia de infraestructuras aquí". Por último, concluyó que la voluntad del equipo de gobierno es seguir actuando conforme a las necesidades "que nos marcan los vecinos y con esa visión integral, no sólo de reformar calles, sino que se tengan muy presentes elementos como accesibilidad, movilidad, mayor espacio para los peatones y garantizar el orden de los aparcamientos".