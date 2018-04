La alcaldesa dice que la diplomatura que aparece en su currículum se debe a "un error involuntario"

La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, ha salido al paso esta mañana después de que se conociera que en la web del PSOE aparecía, dentro de su currículum, una diplomatura en Magisterio (Educación) que no posee. Según Ambrosio, este fallo se debe a "un error involuntario" que podría haberse producido en la campaña de mayo de 2015 "por un cruce de datos", algo que ahora se está intentando averiguar.

La alcaldesa ha asegurado que a lo largo de su carrera "he dicho en muchas ocasiones" que "no tengo ni una titulación ni media, ni una superior ni una universitaria". "Si hay alguna asignatura pendiente en el ámbito estrictamente personal es acabar mi carrera", ha manifestado la regidora, quien ha defendido que ese fallo referente a una supuesta diplomatura no es el único que aparece en el CV de la web, la cual ha calificado como "no oficial". Ambrosio ha detallado que la fecha de nacimiento que reza en esa página también es incorrecta -pone que nació en 1979 y lo hizo en el 70-, así como está soltera "cuando llevo casada desde 1995".

Ambrosio sí ha confirmado que realizó un curso de acceso a la universidad a través de la Universidad a Distancia (UNED) por la especialidad en Educación, pero, ha añadido, "ni siquiera he llegado a usar eso en ningún currículum".

Con ello, la alcaldesa ha criticado al PP por utilizar este hecho para pedir su dimisión. En este sentido, ha apuntado que "no puede ser excusa para que el PP busque comparaciones" con el caso de Cristina Cifuentes y ha denunciado que llegar a "conclusiones de carácter político" está "fuera de tono".