La alcaldesa confía en que los PGE incluyanla comisaría

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, confía en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 recojan partida para la nueva comisaría de Policía Nacional, sobre la que "aún no hay respuestas" por parte del Ministerio del Interior respecto a "su prioridad" en la actuación tras las tres posibilidades planteadas, ni a las tres cartas enviadas para abordar el asunto. Ambrosio explicó que "tiene que ser el Ministerio del Interior el que establezca su prioridad", después de que "se le han dado todas las opciones", a la vez que subrayó que "por parte del Ayuntamiento no va a encontrar ninguna dificultad en el abanico de posibilidades", todo ello con el fin de que "se incorpore la actuación en los presupuestos de 2017".

En este sentido, señaló que "quien planteó el asunto es Interior", con lo que espera que "cuando se vea el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, entre otras inversiones que se esperan del Gobierno de España, esté incorporada una partida presupuestaria que permita hablar de una nueva comisaría". Al respecto, apuntó que desde el Consistorio "siempre se ha manifestado y demostrado la voluntad decidida de buscar solución a un problema que ni ha generado el Ayuntamiento ni está en el ámbito de las competencias del Consistorio", pero "aun así, se entiende que es una oportunidad de contar con un equipamiento actualizado, reformado, que presta un servicio fundamental a la ciudad y sobre todo que alberga un número de trabajadores importante".

Por tanto, Ambrosio comentó que "estaba en el ámbito de las responsabilidades municipales buscar una solución", de ahí que haya pedido "hasta en tres ocasiones y por carta" un encuentro con el ministro, Juan Ignacio Zoido, que "no ha sido posible". Si bien "lo que sí se ha hecho desde el Ayuntamiento y en primera persona como alcaldesa ha sido provocar un encuentro con el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, para volverle a insistir en estos argumentos", indicó la regidora.

De este modo, Ambrosio valoró que el Consistorio "se ha adelantado y facilitado la tarea con el informe jurídico" sobre los terrenos de la ubicación actual en Campo Madre de Dios, en el que "la interpretación que se hace desde el Ayuntamiento, tanto por el Servicio de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo como el secretario del Pleno, es que esa parcela en su totalidad es propiedad de Interior, por si decide actuar sobre ella". Igualmente, recordó que "otra posibilidad es establecer una localización en el entorno que permita hacer una construcción desde cero, planteando la devolución de la parcela que actualmente ocupa en Campo Madre de Dios", así como la utilización de un equipamiento del entorno, como tercera alternativa. En definitiva, Ambrosio pidió que "después de buscar soluciones a un problema que no ha generado el Ayuntamiento, se contemple y no haya excusas de ningún tipo para evitar que esta inversión no empiece a acometerse de manera inmediata".