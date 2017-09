La alcaldesa se compromete a acabar el centro de ferias, el Marrubial y el Cercanías

Sobre los Edusi, Ambrosio insistió en que espera que "en las próximas semanas se produzca el proceso de participación interna y externa para regular los proyectos a seleccionar con total normalidad, cumpliendo con los criterios y los plazos". "Se creará una comisión que vigilará que no se cometa fraude con la gestión de estos fondos, que suman aproximadamente 15 millones de euros", informó, fondos que tienen que estar desarrollados en dos años y que se repartirán en proyectos aún por determinar que afectarán a toda la ciudad, según dijo. Y sobre La Normal, destacó que están pendientes la urbanización del entorno y el contrato del suministro de luz, "y en las próximas semanas se podrá analizar y compartir con el Consejo de Distrito y el Consejo del Movimiento Ciudadano el plan de usos que le dio eje de naturaleza a La Normal; competencias de servicios sociales, gestión, cultura, participación ciudadana y presencia importante del Imdeec, que tutela el plan de usos", detalló.

El cuarto del que habló fue el del Centro de Convenciones, del que adelantó que se sacarán a licitación conjuntamente la terminación de las obras y la gestión del complejo. La alcaldesa recordó que la obra tenía que haber estado concluida el pasado 21 de febrero "y "si todo va bien, a finales de 2018 la ciudad puede contar con la obra finalizada y la actividad iniciada", apuntó. Ambrosio relató que espera contar este mes con el dictamen del Consejo Consultivo sobre la paralización de las obras. "En el momento que llegue la resolución definitiva, la Junta de Gobierno Local aprobará una decisión para que lo más ágil posible se saque a licitación lo que queda del proyecto final de obra y la gestión del complejo", insistió. Además, dijo que "no se abandona en ningún momento la posibilidad de poner en marcha algunas de las medidas, tras la marcha de la constructora, para salvaguardar y defender los intereses del Ayuntamiento; no se excluye pedir responsabilidades a quien ha abandonado la obra", puntualizó. "En ningún caso ha habido abandono de las instalaciones, que están vigiladas por un dispositivo", dijo.

Empezó hablando de Rabanales 21, un complejo que "ha pasado por momentos muy complicados en las últimas semanas" y que "ha formado parte de una decisión conjunta de la mayoría de los patronos para seguir adelante con el proyecto, porque es importante para la ciudad". "Con la apuesta del plan de viabilidad pactado se ha perseguido buscar el equilibrio y saneamiento de las cuentas, fundamentalmente con dos medidas que son las que han visto la luz estos días, como son la ampliación de capital y la implantación de un área de servicios, cumpliendo con la legalidad, todo ello para garantizar liquidez suficiente", detalló la regidora. Ambrosio anunció que el próximo lunes se reunirá con empresas instaladas en el parque tecnológico "con la intención de dar esperanza, hablar de futuro y escuchar para ver las propuestas que más les interesan y contar con ellos en los elementos que son de carácter común y la actividad que tiene cabida". El segundo proyecto del que habló fue el Cercanías. "El Cercanías se encuentra en la recta final para la puesta en funcionamiento", insistió la alcaldesa. "El Ayuntamiento está al día en las tareas para sacar adelante el procedimiento administrativo; hace tres días se ha recibido el pliego de las cláusulas técnicas con las correcciones pedidas a Renfe y a ese pliego se le ha sumado el de las condiciones administrativas", sentenció la alcaldesa, quien apuntó que espera que en la Junta de Gobierno Local del 7 de septiembre "se pueda dar el visto bueno y la aprobación definitiva, tanto al pliego como al modelo de contrato que ya se está en condiciones de firmar con Renfe". Ambrosio detalló que el siguiente paso será la adjudicación directa a Renfe "y a partir de la firma del contrato, que confiamos en que será en septiembre, tendrá que ser Renfe la que ponga fecha al inicio del servicio, algo que espera que sea una realidad lo antes posible", puntualizó. La alcaldesa recalcó que "las tareas que le correspondían al Ayuntamiento están hechas". Entre esas tareas citó que "se han dado pasos para que las estaciones de Alcolea y Villarrubia cuenten con aparcamientos, así como para dotar de accesos más directos a El Higuerón". Y recordó que se le ha reclamado al Ministerio de Fomento "la declaración de obligación de servicio público" para el Cercanías -con lo que sería el Ministerio el que asumiría el coste de explotación del servicio- y "durante el mes de agosto no ha habido respuesta por parte del Ministerio". También se le ha propuesto a Fomento actuaciones como el arreglo del paso bajo vía de Villarrubia, la eliminación del tapón de Olivos Borrachos o sacar las vías de la zona urbana de Alcolea.

"Hay proyectos en los que se han dado pasos importantes y otros que no terminan de ver la luz y se va a dedicar el esfuerzo político durante los dos próximos años; en los últimos meses se ha resuelto la situación del Pabellón de Fidiana y la constitución del Cluster Halal, entre otros", destacó antes de entrar en materia respecto al resto de proyectos.

La regidora anuncia más medidas antiterroristas inmediatas

Tras la colocación el pasado miércoles de maceteros en el entorno de la Torre de la Calahorra, el Puente Romano y la Puerta del Puente "para evitar no solo el paso de vehículos, sino que se pueda coger velocidad y ese elemento de riesgo no esté presente en la ciudad", la alcaldesa apuntó ayer que habrá más medidas antiterroristas en la ciudad de forma inmediata. Se trata de medidas que se toman tras la Junta Local de Seguridad extraordinaria que se celebró con motivo de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y después de que el Ministerio del Interior decretara el reforzamiento del nivel 4 de alerta antiterrorista, "Se mantiene la comisión técnica con carácter permanente y ello permite de manera ágil analizar y tomar medidas para garantizar la seguridad de la ciudad", sentenció Isabel Ambrosio. "Las medidas en algunos casos se verán y serán perfectamente indicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras no se verán, para que sean eficaces", insistió la alcaldesa, quien recordó que "el Ayuntamiento va a hacer todo lo que pueda para garantizar la seguridad, pero es verdad que hay una limitación en la contratación y la oferta pública de empleo de cara a ampliar la plantilla de la Policía Local" .