La alcaldesa carga contra los PGE y los tacha de "injustos" e "inaceptables"

"Inaceptables, indefendibles e injustos". Con estas tres palabras calificó ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, para la provincia de Córdoba, contemplan casi 82 millones de euros. A pesar del incremento que suponen estas cuentas con las de respecto a años anteriores, la alcaldesa cargó contra las mismas al considerar que "colocan a la ciudad en una situación peor a la que estábamos". Las estrategias planteadas por el gobierno municipal no podrán cubrirse con la inversión estatal prevista, denunció Ambrosio, quien reconoció que tampoco "esperábamos mucho del Gobierno de Rajoy".

Para la regidora, aunque esos PGE contemplen una partida mayor que la invertida en los dos años anteriores, son "igual de malos o peores" porque se dan en una situación de mejor crecimiento económico. Y es que, recordó Ambrosio, la mayor partida se destinará al baipás ferroviario de Almodóvar del Río -hasta 12,4 millones de euros-, un proyecto contra el que el PSOE ha cargado en más de una ocasión porque supondrá que pasen menos trenes por la ciudad. Esa inversión, recordó la alcaldesa, "no contribuye al desarrollo económico de la ciudad".

Las críticas no quedaron aquí. La primera edil del Ayuntamiento reprochó al Ejecutivo que "vuelva a maltratar a la ciudad" olvidándose de inversiones para el desdoble de la N-432 o aportando "sólo dos millones de euros" para la Variante Oeste, una vía, señaló, "fundamental para el desarrollo de la capital porque comunica al Parque Logístico, al Parque Joyero y a la industria del entorno". También con respecto a las partidas del Ministerio de Fomento, Ambrosio se refirió a los 1.000 euros que aparecen en las cuentas con Cercanías como concepto. "Llama la atención porque es un auténtico insulto que se coloquen 1.000 euros después de los 5.000 del año pasado", criticó y recordó que en ese proyecto aún quedan pendientes dos estaciones por hacer. Dichas estaciones, recordó la alcaldesa, las debe hacer el Gobierno y quien fuera ministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometió a que se construyeran a lo largo de este ejercicio.

Otros proyectos a los que se refirió la regidora y que posiblemente no se lleven a cabo fueron la culminación de la Biblioteca del Estado -con tres millones presupuestados, los mismos del año pasado y los mismos que no se usaron-, el Museo Arqueológico, para el que se destinan 300.000 euros o el Bellas Artes, que no tiene partida. Ambrosio habló además de las comisarías, las cuales no tienen una partida contemplada en los PGE y pidió al PP que aportara más detalles al hecho de que, como dijeron, se les dedicará a dichos edificios policiales 600.000 euros de remanentes del presupuesto del año pasado.

Con ello, la alcaldesa entiende que las cuentas "culminan el castigo continuo a la ciudad que ya se dio en 2016 y 2017" y apuntó que con las mismas "se quiebra el principio de igualdad".

La reacción del PP a esta falta de apoyo a los PGE por parte del gobierno municipal no se hizo esperar. El portavoz popular en el Ayuntamiento, José María Bellido, acusó a la alcaldesa de "defender los intereses de su partido en lugar de los de la ciudad" al defender "el no es no". Para Bellido, el rechazo a las cuentas supone que Ambrosio dé un "no rotundo" a proyectos como la salida de la A-4, la Variante Oeste o las inversiones del Aeropuerto. El popular recomendó a la regidora "ocuparse de lo importante, en lugar de dedicarse a las anécdotas constantemente, en centrar su gestión en los asuntos importantes que lleva abandonando durante los últimos tres años".

Por su parte, el diputado nacional de Unidos Podemos por Córdoba, Manuel Monereo, se pronunció en la misma línea que la alcaldesa y apuntó que "aquello en lo que se incrementa" la inversión destinada a la provincia "es en aquello que perjudica a Córdoba". Monereo se refirió así a las partidas para el baipás o para El Cabril.