La alcaldesa califica como "decepcionantes" las cuentas y el PP defiende al Gobierno

Las reacciones a los Presupuestos Generales del Estados (PGE) y su incidencia en Córdoba no se hicieron esperar. Partidos y sindicatos salieron el mismo día en el que se anunció la provincialización de unas cuentas que de nuevo vuelven a dejar a Córdoba en el vagón de cola. Y mientras unos cargan contra ellas de manera rotunda, el PP las defiende a capa y espada, como era de esperar, por otra parte. Ayer fue la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien calificó estos presupuestos como "decepcionantes" al tiempo que advirtió de que "no contribuyen absolutamente a nada de aquello que ha aprobado incluso el propio Pleno del Ayuntamiento por unanimidad". La alcaldesa mostró su rechazo al trato dado por el Gobierno del Estado a Córdoba al entender que el equipo dirigido por Mariano Rajoy no hace apuesta alguna por las infraestructuras. Además, añadió, tampoco está de acuerdo con la partida destinada a inversiones que serviría, en el caso de haber sido mejor, "para establecer una garantía mayor de que sectores económicos de esta ciudad, que necesitan de las infraestructuras, puedan estar en mejor posición y puedan ser mucho más competitivos". Se refirió también a la ausencia de proyectos de turismo y cultura. "las dos grandes señas de identidad de Córdoba", apostilló, para sentenciar: "lo que más preocupa es que se despreocupa por completo de todos los cordobeses.

En la misma línea se pronunciaron los diputados en el Congreso de los Diputados por su partido María Jesús Serrano y Antonio Hurtado, aunque algo más críticos. "Esperábamos poco pero menos nos ha dado", criticó Serrano quien recordó que con este tipo de inversiones se impide que la recuperación llegue a Córdoba. "Montoro anda pregonando en su mundo inventado que los PGE fortalecen la cohesión social pero insisten en olvidarse de esa amplia mayoría", reprochó la diputada quien anunció que su partido presentará una enmienda a la totalidad de estas cuentas.

En cuanto al caso concreto de Córdoba, Serrano consideró que el Gobierno de Rajoy "ridiculiza" a la provincia y son un insulto, al tiempo que recordó los niveles de paro existentes para apuntar que lo último que necesita el territorio es falta de inversión. La diputada cordobesa, que comparó a la provincia con "la Cenicienta", recordó que estos son los sextos PGE que se presentan al mando del último gobierno del PP y que los mismos "siguen limitando el avance de Córdoba". Además también hizo un llamamiento al secretario de estado de Seguridad y exalcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, para preguntarle "dónde está su aportación" a todo esto.

Por su parte, Antonio Hurtado hizo una comparativa con lo que destinó el último gobierno del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, y apuntó que fue en 2011 con 165 millones de euros. Hurtado, que desgranó proyecto por proyecto, añadió que Córdoba tiene por "segundo año consecutivo la inversión per cápita más pequeña".

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, hizo por su parte una defensa a ultranza de las cuentas del Ejecutivo que representa y aseguró que va a haber "inversiones destacadas en la mejora de carreteras, la puesta en marcha de la nueva salida de la A4 o en el impulso de proyectos relevantes como la Biblioteca Pública del Estado" y ha detallado "la cantidad consignada para la provincia alcanza los 54,4 millones de euros". Sobre el Metrotrén se limitó a decir que se recogerán partidas en los próximos años. En este sentido, defendió que "estos PGE cuentan con la singularidad de aprobarse al estar comenzado el año y están previstos para ejecutarse en seis meses, la mitad de tiempo que lo habitual". Así, defendió, "el Gobierno ha parado de trabajar para hacer realidad infraestructuras fundamentales para la población y garantizar su futuro".