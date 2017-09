La alcaldesa asegura que está "implicada al máximo nivel" en la negociación del presupuesto

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha asegurado este miércoles ante la petición de Ganemos de que se implique directamente en la negociación del presupuesto de 2018 que está "implicada al máximo nivel, como en el documento de ordenanzas y no fue posible conseguir un acuerdo, con reuniones directamente con el equipo de Ganemos con quién nombró como portavoces", de modo que también lo está "desde el minuto uno con el documento de presupuestos para 2018".

Así lo ha subrayado en declaraciones a los periodistas la primera edil, quien ha aseverado que es un presupuesto que quieren además "elaborarlo desde las tres formaciones políticas, no solo desde el equipo de gobierno", por lo que "esa implicación no se tiene por qué poner en duda, porque físicamente yo no pueda estar en los procesos previos al inicio de la negociación de partidas y proyectos".

Y es que, según ha enfatizado, "la implicación es total y absoluta, porque esta ciudad se juega mucho, y en cualquier asunto que es de esta importancia existe una implicación en primera persona, independientemente de que no esté físicamente, y aún así, físicamente y para poder hablar, dialogar y resolver consultas, si hay algo a lo que me preste es al diálogo y a la oportunidad de llegar a encuentros".

En cuanto al inicio de las negociaciones, ha destacado que hay "un ambiente muy positivo, muy constructivo y de generar un documento de presupuestos para 2018 que contemple todas las necesidades que tiene pendiente la ciudad" y que sea "un documento a tres, que se comparta desde el primer momento las dos formaciones políticas que constituyen el equipo de gobierno y en igualdad de condiciones con el grupo Ganemos Córdoba", ha remarcado.

Por tanto, según ha agregado, "esa es la voluntad con la que se inicia un proceso que no será corto en el tiempo", pero considera que "hay margen más que suficiente", a la vez que ha afirmado que "se pondrá toda la intensidad y el esfuerzo necesario".