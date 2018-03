La alcaldesa anuncia un plan integral para Ciudad Jardín

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció ayer la puesta en marcha de un plan integral para Ciudad Jardín que contemple medidas no sólo en materia de movilidad -como la peatonalización propuesta en Antonio Maura y Alcalde Sanz Noguer-, sino también en " alumbrado, arbolado, mejora del pavimento y acerados o fórmulas para disminuir el ruido", explicó la regidora. El plan también pedirá el apoyo de la Junta de Andalucía -a quien se va a pedir una partida para la instalación de ascensores en este barrio- y al Gobierno central, a quien se pedirá colaboración en materia de seguridad. La alcaldesa también propuso acuerdos con otras instituciones, en este caso con la Universidad de Córdoba, para poner en uso el yacimiento arqueológico ubicado junto al Rectorado y que se encuentra precisamente en Ciudad Jardín, en la avenida Medina Azahara, así como actuaciones para el fomento del comercio de cercanía. La puesta en marcha de un plan global para el barrio no es nueva y ya el PP lo propuso al ser una de las zonas de la ciudad que más se estaba degradando. El equipo de gobierno parece que recoge el guante, sobre todo después de algunas críticas de los vecinos por las propuestas de peatonalización en el barrio, ya que lo consideran insuficiente para un barrio con muchas necesidades. Pese al anuncio, Ambrosio no dio plazos ni el presupuesto con que estará dotado este plan, del que por el momento sólo hay un borrador y se tiene que consensuar con los vecinos y el Consejo de Distrito Poniente Sur. "El problema no es presupuestario, sino que sean medidas concretas. Es una propuesta de trabajo en la que no va a intervenir sólo el Ayuntamiento, sino también de la Junta, la Universidad", dijo la alcaldesa. No obstante, lo primero en lo que se va a centrar el gobierno municipal es en las medidas de movilidad, como la peatonalización y los aparcamientos. En este sentido, la propuesta del Ayuntamiento es que los aparcamientos de la plaza de toros pasen a ser de rotación, es decir, zona azul. También se habilitarán aparcamientos en el solar de Vista Alegre que el área de Infraestructuras está habilitando para ello. Una tercera propuesta es la de dejar plazas para residentes en parte de República Argentina y regularlas a través de una zona verde, una medida que es habitual en otras ciudades pero que en Córdoba se resiste a llegar.

El portavoz del PP, José María Bellido, confió ayer en que los grupos que integran el cogobierno -PSOE e IU- respalden la moción que los populares presentarán al próximo Pleno Municipal para impulsar un plan de mejora integral de Ciudad Jardín. Bellido consideró "positivo" que la alcaldesa se sume a la propuesta de actuación integral del barrio que lanzó el PP por segunda vez este mandato el pasado lunes tras reunirse con vecinos y que, además, daría cumplimiento al "acuerdo de Pleno de octubre de 2016 que firmamos conjuntamente todos los grupos".

En este sentido, apuntó que "lo primero que se debe hacer cuando se hable de diálogo con vecinos es paralizar o descartar medidas anunciadas sin consenso previo como la peatonalización de la calle Antonio Maura, rechazada por una gran parte de quienes viven en Ciudad Jardín por los problemas de movilidad que genera a los residentes en el barrio".