La alcaldesa afirma que el Ayuntamiento cumplirá con las exigencias de la regla de gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef), organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno central, manifestó el pasado lunes que el Ayuntamiento de la ciudad se encontraba entre los que no cumplirían a final de año el llamado techo de gasto o regla de gasto, manifestación que ayer fue rebatida tanto por la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, como por la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas. Ese no cumplimiento obligaría al Ayuntamiento a realizar un plan de saneamiento o económico financiero de sus cuentas.

La alcaldesa aseguró que "la previsión del Ayuntamiento con la que se trabaja desde el día 1 de enero es que se va a cumplir con las exigencias de la regla de gasto, a pesar de no compartirlo". Ambrosio recordó que esas manifestaciones las realizó el presidente del Airef, José Luis Escrivá, durante de una comparecencia en el Congreso de los Diputados, "pero a día de hoy se desconocen cuáles son los criterios para haber llegado a esa conclusión", resaltó. "Hasta el momento de la liquidación del ejercicio 2017 no se sabrá si se ha cumplido o no con el techo de gasto; se trata de datos provisionales. El año pasado ya se dijo lo mismo, que íbamos a ser incumplidores hasta la saciedad y no acabó siendo así", defendió al respecto la responsable municipal de Hacienda, quien además insistió en que "en el caso de incumplimiento, presentaremos un plan económico financiero". Tanto la alcaldesa como Doblas insistieron en que no comparten el techo de gasto "ya que no es ni más ni menos que una limitación a la inversión que pueda desarrollar un ayuntamiento, a pesar de tener financiación e inversión para la misma", puntualizó Ambrosio. La alcaldesa dijo que "en el último documento y con la finalización del segundo trimestre que se envió al Ministerio de Hacienda, los cálculos que tiene el Ayuntamiento no están en ese escenario del incumplimiento, ni muchísimo menos", aunque ha apuntado que "hay que esperar a final de año".

También se pronunció al respecto el PP. El portavoz municipal de ese grupo, José María Bellido, insistió en que "es inaceptable que se tenga que presentar un plan económico financiero por incumplir la regla de gasto". "No puede pasar de nuevo que un gobierno socialista y comunista deje al Consistorio con nuevos planes económicos financieros y con una mala situación económica, después de que el PP se encontrara un Ayuntamiento al borde de la quiebra, al borde del colapso financiero, del que lo sacó". Por lo que pidió al cogobierno "que deje el Ayuntamiento cómo se lo dejó el PP, saneado".