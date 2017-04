La alcaldesa aboga por crear una única marca Córdoba y fortalecer la promoción

En un Centro de Recepción de Visitantes (CRV) de la Puerta del Puente abarrotado "por todo el que tiene algo que decir en la ciudad en lo que respecta al sector turístico", según palabras del primer teniente de alcalde, Pedro García, la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, abogó ayer por crear "entre todos" una única marca Córdoba sobre la que pivotar la promoción y todo lo que tenga que ver con el sector. "Tenemos que crear una única marca Córdoba como elemento de cohesión de todas las estrategias de promoción turística que se realicen", puntualizó durante el inicio del I Foro de Turismo de Córdoba, al que estaban citados todos los agentes económicos y sociales de la ciudad. Tanto ella como el primer teniente de alcalde -y edil de Turismo- han insistido en más de una ocasión, y lo volvieron a hacer ayer, en que ese foro será el germen de las nueva gestión que se lleve a cabo a través del recién creado Instituto Municipal del Turismo (Imtur). "Incorporaremos sus conclusiones al Imtur, donde habrá un órgano asesor que, junto con el consejo rector, llevarán el día a día de la política turística de la ciudad", sentenció García.

La alcaldesa habló de incrementar la promoción de esa marca así como de crear una "hoja de ruta" respecto a los pasos a seguir en materia turística. "Para la confección de esa hoja de ruta hay que estudiar si el aeropuerto puede ser una opción o una oportunidad para el sector", apuntó. "Debemos conseguir que los elementos que confluyen en esta ciudad y que son singulares, que no tienen recorridos en otros lugares, puedan hacer de nuestro turismo y motor de desarrollo económico, que sea sostenible y, sobre todo, que nos identifique y diferencia de otros productos turísticos", sentenció Ambrosio, quien abogó por "ser mucho más exigentes" y marcarse nuevos retos aprovechando, por ejemplo, los potenciales de la "marca Córdoba Ciudad Patrimonial, de un lugar en el que la gastronomía tiene una calidad esencial y en el que se ve una referencia con el mundo del caballo y donde la Sierra y el Río juegan un papel importante", defendió la alcaldesa. "Para todo ello es esencial la colaboración pública-privada; pero también tenemos claro que necesitamos abordar un modelo turístico que nos permita hacer compatible y sostenible la convivencia entre el visitante y el vecino", añadió la regidora, quien no olvidó reseñar que para el diseño de ese nuevo modelo turístico se tienen que tener en cuenta "las infraestructuras con las que contamos, que en la medida en las que hagamos una gestión más razonable de ellas nos permitirá que los visitantes no se vayan tan pronto de la ciudad; otro de los grandes debates que hay que asentar es poner propuestas sobre la mesa que permitan tener opciones a lo largo de los 12 meses del año", dijo.

Las conclusiones de las mesas de debate serán la base de la nueva gestión turística

Muchos de los problemas puestos sobre la mesa en el foro son ya históricos en la ciudad, como el de la aglomeración de turistas en el entorno de la Mezquita, la estacionalizión en la primavera o unas pernoctaciones que no acaban de crecer.

El foro se estructuró en dos mesas de debate, en la primera estuvieron la Confederación de Empresarios (CECO), la Universidad, el Consejo Social de la Ciudad, el Consejo del Movimiento Ciudadano, la Federación de Cascos Históricos, CCOO y UGT. En la segunda, la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostetur), la Asociación Profesional de Informadores Turísticos (APIT), la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba, la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba y la Federación de Comercio.