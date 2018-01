El albergue Option Be Hostel se lleva el 'Hoscar' de los usuarios

Córdoba se ha convertido en la única ciudad de Andalucía en colocar un albergue dentro de los premios Hoscar 2017 a los mejores alojamientos tipo hostel del mundo -en el que el cliente comparte habitación con otros huéspedes por lo es más económico-, y que entrega el portal Hostelworld, web especializada que ha reconocido el trabajo que realiza en la capital Option Be Hostel, ubicado en la Judería.

El propietario del albergue galardonado, José Fabra, explicó ayer que para él es un "honor doble" el haber logrado, por un lado, "ser el único establecimiento andaluz con un Hoscar", y por otro, "poner por primera vez a Córdoba en el mundo de los hostel, donde no es un destino predilecto". Concretamente, Option Be Hostel ha sido reconocido como séptimo mejor pequeño hostel del mundo, en un ránking que encabeza otro alojamiento español, el Sunday One de Madrid. Junto a ellos, albergues pequeños de países como Bosnia, Vietnam, Italia, República Checa, Nueva Zelanda, Eslovenia o Portugal, en unos premios que otorgan los usuarios que pasan por estos alojamientos. Esta modalidad de votación, que reconoce el trato directo con el cliente, es lo primero que destaca el propietario y anfitrión Option Be, un albergue con capacidad para 20 personas, y que Fabra puso en marcha hace apenas un año y medio.