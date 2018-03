Casi 800 agentes de policía velarán por la seguridad en la Semana Santa

Casi 800 agentes velarán por la seguridad -repartidos en distintos turnos- durante la próxima Semana Santa, según anunciaron ayer el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, y el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, tras la Junta Local de Seguridad que tuvo lugar en el Consistorio y que copresidieron el propio Primo Jurado y la alcaldesa, Isabel Ambrosio.

La Policía Local aportará al dispositivo de Semana Santa 390 agentes -la mitad de Domingo de Ramos a Miércoles Santo y la otra mitad de Jueves Santo a Domingo de Resurrección- y la Policía Nacional 325 efectivos; además, la Guardia Civil controlará el tráfico por las carreteras que pasan por la ciudad con 50 agentes más y la Policía Autonómica aportará 20 personas al plan. También se sumarán al dispositivo 14 guardias de seguridad privada contratados por la Agrupación de Hermandades y Cofradías para la carrera oficial, así como otros del Cabildo para el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

Después de que el Ayuntamiento diseñara el plan de seguridad y tráfico para la Semana Santa "hemos estado debatiendo sobre el recorrido de carrera oficial, que es prácticamente el mismo del año pasado, con algunas modificaciones que se han realizado, como el recorte que se ha hecho en Magistral González Francés, que no llega al corte con Cardenal González; también se han modificado los accesos de manera que los itinerarios van a ser totalmente libres y no va a haber control de vigilancia privada sino que en todo caso el control que tiene que producirse será por policía", detalló Aumente. "Todos los conflictos que el año pasado hubo hemos intentado corregirlos, lo que no quiere decir que el año que este año no volvamos a tener problemas que tendremos que corregir el año que viene, pero la carrera oficial [en el entorno de la Mezquita-Catedral] tan compleja y tan difícil tiene estos tipos de problema", sentenció el también edil de Seguridad Ciudadana. Aumente recordó que el Puente Romano se quedará "totalmente abierto; no habrá controles de entrada y salida, que fue otro de los problemas originados el año pasado". No obstante, no estará permitido permanecer parados a lo largo del recorrido oficial. Para ello se van a instalar unas pantallas que impedirán la vista de los peatones para que ejerzan de efecto disuasorio y que no se obstaculice el paso porque se quiera ver el cortejo o tomar fotografías. Estas dos cuestiones, precisamente, responden a las principales quejas que hubo el año pasado por parte de los vecinos. Los residentes criticaron que no tuvieran acceso al barrio y también se habló de "privatización" de la carrera oficial porque sólo se podía entrar si se tenía pagado el sitio. También hubo quejas por el cierre del Puente Romano durante el paso de las procesiones, una medida que se adoptó por seguridad pero que fue bastante criticada. Aumente hizo un llamamiento para buscar itinerarios alternativos para acceder al entorno de la Mezquita, como es el caso del puente de Miraflores o, incluso, el de San Rafael.

El edil socialista pidió "un poco de perdón" a los colectivos vecinales que sufren el paso diario por esa zona de las procesiones de Semana Santa y en lo que respecta a los aparcamientos, insistió en que para los vehículos particulares que se acerquen hasta la zona de la carrera oficial, esa zona de parking "la tenemos prevista en El Arenal". "En El Arenal hay mucho espacio para estacionar y hasta la zona de Ronda de Isasa prácticamente son diez minutos andando", apuntó, para pedir que no se aparque en la zona del Campo de la Verdad para no crearle problemas de movilidad a los residentes. Los vecinos del Campo de la Verdad y el entorno de La Calahorra ya se quejaron de las inconveniencias el incremento de tráfico en el barrio durante la Semana Santa.

"Está preparado todo para que sea una Semana Santa segura, para que la gente que venga a disfrutar de estos días a Córdoba lo haga en un ambiente festivo y de seguridad", defendió el subdelegado del Gobierno. "También en esta línea y teniendo en cuenta el nivel de alerta antiterrorista en el que estamos, se pondrán obstáculos físicos en la Ribera para impedir el acceso de vehículos no controlados", añadió. "Tenemos la esperanza de las molestias que se ocasionaron el año pasado [primer año de carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral] se ven disminuidas también con la colaboración de todos los vecinos; nada de esto podrá salir bien si no hay una colaboración ciudadana", puntualizó el subdelegado. Primo Jurado relató que los 14 guardias de seguridad privada estarán ubicados en el perímetro de la carrera oficial y serán los primeros a los que accederá el ciudadano "al que atenderán con cortesía, educación y buenos modos". "Este año no se pedirá el DNI a los residentes, corrigiendo así uno de los errores que hubo el año pasado; y si el año pasado ocurrió fue porque no entendieron las normas que se les dijeron. La seguridad privada no va a controlar el paso de los ciudadanos por las vías públicas, sino que sólo estarán en la zona de acceso a la carrera oficial, a la zona de palcos y de sillas para que las personas no puedan acceder a esas zonas", relató al respecto Aumente.

En cuanto al dispositivo médico, Aumente ya explicó que va a ser "exactamente igual que el año pasado, con tres ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado, un vehículo eléctrico de rescate, un vehículo de intervención rápida medicalizada, tres carpas sanitarias, un centro de coordinación, un equipo de socorristas y un equipo ciclista".