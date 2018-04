El aeropuerto ya puede acoger vuelos comerciales pero sigue sin plan

El aeropuerto puso en funcionamiento ayer el servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS), por lo que sus instalaciones ya están habilitadas para acoger operaciones comerciales de pasajeros. Sin embargo, eso no va a suceder -a menos a corto o medio plazo- ya que la infraestructura sigue sin un plan de marketing ni ningún otro documento para rentabilizar su puesta en marcha. Según informó el operador AENA, el AFIS del Aeropuerto de Córdoba se declaró operativo al mediodía tras realizar las comprobaciones previas necesarias en la torre, con un servicio provisto por Ferronats, que se adjudicó el contrato por un millón de euros y un plazo de cuatro años, prorrogables dos más. Con anterioridad a la entrada en servicio del AFIS, Ferronats ha adecuado y equipado la torre, con la instalación, entre otras prestaciones, de un sistema de comunicaciones de voz tierra-aire, a través del cual los técnicos proporcionarán a los pilotos información útil para la operativa segura y eficiente de las aeronaves, tanto en el aeropuerto como en su entorno.

El AFIS, junto con la verificación en seguridad operacional, la ampliación de la pista y del horario operativo y la implantación del uso mixto colocan al Aeropuerto de Córdoba en una situación óptima para que operen vuelos comerciales.

Por su parte, el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, criticó ayer la "nula implicación del Gobierno de Rajoy en rentabilizar el Aeropuerto de Córdoba", que es "una infraestructura muy necesaria para el desarrollo de la ciudad y la provincia, pero que no cuenta con un Plan de Marketing". Hurtado dijo que "se está desaprovechando una infraestructura aeroportuaria muy necesaria para el desarrollo de Córdoba", pues "la puesta en funcionamiento del AFIS no es suficiente para su aprovechamiento y es nula la implicación del Gobierno de Rajoy para rentabilizar el aeropuerto cordobés". También criticó que no se esté haciendo nada para fomentar su uso dentro del ámbito de la logística.