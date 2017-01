El cura acusado de abusos a una niña en Villanueva del Duque pide su absolución

La defensa del sacerdote I. M. V., de unos 50 años y que fue trasladado al municipio de Espiel tras la supuesta comisión de un delito continuado de abusos sexuales a una niña de diez años, que era monaguilla en Villanueva del Duque, ha pedido su absolución. Según expone en su calificación, la defensa niega los hechos relatados por el Ministerio Público, que solicita seis años de cárcel y diez años de orden de alejamiento, puesto que considera que su representado "no ha cometido el delito del que es acusado, ni ningún otro". En opinión de la defensa, "los hechos no constituyen delito, ni infracción criminal de clase alguna", a lo que añade que "no existen responsabilidades ni criminal ni civil, de clase alguna", motivo por el que pide la libre absolución del párroco del delito del que acusan la Fiscalía y la acusación particular.

Además, impugna la pericial practicada por psicólogas de una fundación y pide citar a declarar como testigos a unas ocho personas, así como distintas pruebas documentales, entre ellas, las denuncias que los padres de la menor hayan interpuesto en el cuartel de la Guardia Civil.

Entretanto, desde la defensa lamentaron las palabras que se han vertido en los últimos días contra el sacerdote, que "no son de recibo en un estado de derecho". Fuentes del despacho defensor apuntaron que "hay que demostrar los hechos", porque "en el caso de que salga absuelto, ¿quién repara el daño que le han hecho?", cuestionaron, para insistir en "la inocencia" del párroco.

Cabe recordar que el párroco se sentará en el banquillo de los acusados el día 11 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, después de que fuera denunciado por los padres de la menor en abril de 2015 ante la Guardia Civil, que detuvo al sacerdote, que sólo llevaba tres años ejerciendo en esta zona norte de la provincia. Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, el sacerdote adquirió "una buena relación" con la familia, como consecuencia del ejercicio de su ministerio en distintas parroquias de la zona, "llegando en alguna ocasión a comer en casa de los mismos y pasar cierto tiempo en su compañía y de las hijas menores de la familia". Tras esto, una de las hijas de la citada familia comenzó a ayudar como monaguillo al párroco.