La XV Guía de Patios resalta los valores patrimoniales de Córdoba

Una guía para conocer más a fondo la Fiesta de los Patios, que cumple 15 años. Es la Guía de Patios de el Día, que se distribuirá el próximo domingo de manera gratuita con cada ejemplar del periódico, al igual que en el resto de cabeceras del Grupo Joly. Una iniciativa que comenzó hace ya 15 años y que se ha convertido en el mejor manual acerca de esta gran fiesta del mayo cordobés. La presentación oficial de la guía -que de nuevo se ha traducida al inglés- tuvo lugar ayer en el Palacio de Viana, un espacio que volvió a quedarse pequeño ante el elevado número de asistentes que acudieron, entre representantes institucionales y los propietarios de los recintos, los verdaderos protagonistas de esta fiesta declarada Patrimonio Inmaterial por la Unesco en 2012. Una edición, la de este año, en la que se ha apostado por destacar el patrimonio de Córdoba, el que rodea a los patios en cada visita; por lo que es una de las más completas de las que se han realizado hasta el momento y que pone de manifiesto el trabajo y tesón de los cuidadores de estos espacios que dan luz a la primavera.

Una publicación de la que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, consideró que "supone un elemento básico para entender y disfrutar de un activo fundamental para Córdoba, como son sus patios, la destilación estética de un modo de vivir heredado de Roma y Al-Ándalus, en aquellos tiempos en los que esta ciudad fue una de las capitales más importantes del mundo". Ambrosio también se refirió al trabajo de coordinación de la guía, a cargo del periodista de el Día Francisco Javier Cantador, "sin cuyo cariño por nuestros patios y su exquisita profesionalidad sería muy difícil que un producto como éste llegara a nuestras manos". Una guía, continuó Ambrosio, que además de ser una herramienta de máxima utilidad, para cordobeses y visitantes, lanza un mensaje sutil para fomentar una convivencia vecinal, que cada vez es menor en nuestras ciudades, así como para la defensa de una forma de relacionarse y de optimizar recursos, envolviéndolo todo con formas de belleza naturales y populares".

Y entre todos los dirigentes institucionales no faltó la delegada del Gobierno, Esther Ruiz, quien subrayó la importancia de esta nueva guía, de la que dijo es: "Auténtica luz para vivir, sentir, saborear y, en definitiva, disfrutar más y mejor de estos recintos que se proyectan desde un pasado cargado de historia y tradición hacia el futuro más ilusionante". En su intervención, destacó el "compromiso, rigor y dedicación" que lleva a cabo el Día para "descubrir e investigar sobre una de las tradiciones con más reconocimiento y proyección que tienen que ver con la cultura, el turismo o las redes sociales".

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, también acudió a la presentación de este manual, y consideró que con él "el Día demuestra su compromiso con Córdoba". Primo Jurado, además, indicó que esta guía constituye "el pregón de los Patios de Córdoba".

Mientras, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, recordó que el manual incluye en esta edición, además de los patios, rejas y balcones, los lugares turísticos más destacados en las diferentes rutas. Con esta publicación, continuó, "desde el Grupo Joly se vuelve a poner de manifiesto el compromiso y la apuesta por esta fiesta, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y que se ha convertido en un elemento diferenciador dentro de nuestro ya particular mayo cordobés". El máximo representante de la institución provincial destacó que "los patios cordobeses son una carta de presentación que invita al visitante a adentrarse en nuestros pueblos y ciudades, y poder conocer, no sólo este Patrimonio de la Humanidad, sino otras muchas experiencias que nuestra provincia ofrece". Y esto, apuntó Ruiz, "tiene una importante incidencia en el turismo, que es un sector estratégico y de diversificación del territorio de nuestra economía, y con un impacto económico y laboral muy potente".

El director de el Día, Juan Ruz, por su parte, recordó que han pasado ya tres lustros desde que este periódico decidió sacar adelante este proyecto, un tiempo "cargado de ilusión para ofrecer una guía que, para nosotros, es muy especial". Juan Ruz destacó también que en esta ocasión "hemos querido resaltar todos los valores patrimoniales de la ciudad en cada una de las rutas". No en vano, la guía incluye media docena de itinerarios para conocer los patios durante el concurso, que se celebrará del 1 al 13 de mayo próximos. "Nuestro empeño desde el primer día ha sido el de redactar una guía ágil, muy elaborada, con nuevos elementos e innovaciones, de manera que se convierta en un manual de consulta para todo el año. Y ese seguirá siendo para el futuro nuestro objetivo", añadió. En su intervención, incidió en que en esta ocasión "hemos querido resaltar todos los valores patrimoniales de la ciudad en cada una de las rutas, como complemento necesario a los Patios, por lo que el lector podrá localizar qué ver en cada rincón de Córdoba". "Y, créanme, merece la pena el trabajo realizado por mi compañero, y además amigo, Francisco Javier Cantador, al que todos conocéis, que es el gran sabio de los patios y del que tenemos el orgullo de que pertenezca a el Día y al Grupo Joly", subrayó.

Para Ruz, "hablar de patios es hablar de patrimonio, de eso no hay duda". Y recordó que en 2018 se cumple el quinto aniversario de su declaración por parte de la Unesco, "lo que revela la consolidación de una fiesta única, no me cansaré de repetirlo". Por ello, continuó, "en esta ocasión, el Día y el Grupo Joly, fieles a su línea editorial y a su vocación andaluza, han querido tener un gesto con otra de nuestras joyas, como es Medina Azahara, que aspira, al igual que lo hizo en su día la Fiesta de los Patios, a lograr ese distintivo mundial que otorga la Unesco. Vaya desde aquí nuestro apoyo a esa candidatura y así lo hemos querido mostrar en nuestra guía. Medina Azahara somos todos, pero hoy más que nunca. Nuestro apoyo no le va a faltar". El director de el Día concluyó reiterando el mensaje que ya ofreció el año pasado: "Cuando hay quien pretende edificar muros, nosotros queremos abrir los patios al mundo desde Córdoba y desde Andalucía, con orgullo y conscientes de que, además, lanzamos un mensaje de convivencia, tolerancia, respeto y, por supuesto, igualdad".