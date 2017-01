De William Wallace a Dire Straits

"Mira, mamá, la espada de William Wallace", comenta asombrado Raúl, un chaval de apenas 14 años, antes de hacer suyo el discurso del rebelde escocés al que dio vida en el cine Mel Gibson, antes de meterse en su piel mientras la empuña sin desenvainarla de la madera en la que está incrustada. "Luchad, y puede que muráis. Huid y viviréis... un tiempo al menos. Y cuando estéis en vuestro lecho de muerte dentro de muchos años, ¿no cambiaréis todos los días desde aquí hasta entonces por una oportunidad, sólo una oportunidad, de volver aquí y decir a nuestros enemigos: Pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán... ¡La libertad!", relata dejando asombrados a quien lo escucha en ese lugar del Mercado Medieval reservado a modo de pequeño museo para las armas de acero de guerreros de leyenda. Ana, su madre, va leyendo una a una las notas que acompañan a cada una de las espadas expuestas. "Mira Raúl, ahí está Excálibur, aquella que acabó convirtiendo en rey a Ricardo Corazón de León; la leyenda decía que sólo sería rey quien lograra arrancarla de una piedra en la que estaba incrustada y él lo hizo", cuenta a su hijo. Junto a estas, en ese pequeño museo también reposan la espada de Lancelot -uno de los caballeroa de la Mesa Redonda-, La Colada del Cid Campeador, el modelo que usaban los cruzados, la espada de Carlos V, la de Alejandro Magno, la del Príncipe Negro, la que utilizaban los templarios, la de Carlomagno, la del Duque de Alba, la de Ivanhoe, la del Gran Capitán y la de Cristóbal Colón.

Raúl y su madre han preferido esa zona de esta feria temática que parece a mediodía del sábado más despejada de personal que el resto, porque por la zona de puestos apenas de puede andar. Cientos y cientos de personas la abarrotan obligándose a andar pasito a pasito como aquel viejo anuncio de muñecas que se dirigían al portal de Belén. Después de desplazarse por ese pequeño museo de históricas espadas pasan por un más que llamativo puesto ubicado muy cerca de la torre de la Calahorra, en el que no falta un trono vikingo en el que sentarse para hacerse una obligada fotografía. Se trata del puesto de la Fragua Segovia -procedente de esa ciudad castellana que le da nombre-, donde José Carlos Fernanz, ataviado con una piel de zorro en la testa -cabeza del animal incluida- muestra a quien visita el mercado medieval cómo se labraba el hierro en aquella remota etapa de la historia. Con una cabeza de dragón como fuente de fuego, talla a la perfección pequeñas herraduras en las que se puede grabar el nombre de quien la compra y otro tipo de llaveros. "Lo que más pide la gente es el martillo de Thor", comenta José Carlos. Raúl es una de esas personas que ha adquirido esa pequeña reliquia del dios del trueno de la mitología nórdica y germánica que Marvel convirtió en superhéroe. Antes de emprender el trayecto hacia la zona de talleres y exhibiciones, portando ese pequeño martillo como si fuera el anillo que en su día custodiara Frodo Bolsón, el joven se hace la correspondiente foto en ese asiento que parece que ocupa Lord Eddard Ned Stark -el Guardián del Norte y la cabeza de la familia Stark- en Juego de Tronos. El herrero le coloca el casco a Raúl para la instantánea en el mismo momento en el que Rubén, el hijo pequeño de Ana, llega a la fragua tras pasar un cuarto de hora montado en -una tras otra- las tres atracciones infantiles que hay en esta cita con el Medievo: una pequeña caravela con movimientos de columpio, una noria de madera con corazón de reloj de cuco y un tiovivo repleto de caballos también de madera y de embarcaciones del mismo material. La familia se interesa por una de las espadas que se venden en Fragua Sevilla y que oscilan entre los 25 y los 120 euros. "Mira, mamá, aquí sí puedo conseguir la espada de William Wallace", le repite Raúl un par de veces a Ana.

Una de las zonas más destacadas de la cita es la de los talleres y exhibiciones

A esa misma hora, en la zona reservada a exhibiciones y talleres, dos jóvenes concentran toda la atención de quien pasa por allí. Se trata de la israelí Eliyah Dekel Ishmael y el italiano Emilio Ferro. Como si formaran parte de un circo del Medievo, los jóvenes, pertenecientes a la compañía madrileña de danza, aéreo y teatro Volando voy, danzando vengo -dirigida por Teresa Jiménez Silva- realizan todo tipo de malabares en el aire sobre un par de telas colgantes mientras suena de fondo (Everything I do) I do it for you -(Todo lo que hago) lo hago por ti-, balada que inmortalizó el rockero Bryan Adams en aquella película de los 90 en la que Kevin Costner daba vida a Robin Hood. Eliyah y Emilio rozan la perfección en sus movimientos danzantes asidos a las telas. El público se lo agradece con intermitentes y prolongados aplausos.

José y Laura son dos de esos espectadores que se quedan boquiabiertos con las acrobacias de esa otra pareja que se ha convertido en un par de acróbatas circenses dignos de amenizar una de las comilonas que Juan Sin Tierra [Juan I de Inglaterra, el hermano malo de Ricardo Corazón de León] organizaba en su castillo para sus comensales. Las hazañas aéreas de Eliyah y Emilio no hubieran desentonado para nada en aquel ágape en el que Robin Hood, esta vez con la cara de Errol Flynn, irrumpió disfrazado para rescatar a varios amigos e integrantes de su banda de ladrones honrados pobladores del bosque de Sherwood, de los que se contaba que robaban a los ricos para alimentar a los pobres en esa época de penurias económicas que la historia se empeña en imitar cada cierto tiempo pasen los años que pasen.

José y Laura han decidido acercarse hasta el puesto en el que el leonés Chema Robles ejerce de alquimista de la época. "Podéis diseñar vuestro propio perfume", les indica mostrándole la materia prima de la que saldrá ese perfume a la carta, unas plantas. "Es enero y tengo hojas de eucalipto, tomillo, romero, jara...y hasta naranjas, pero lo ideal es esperar a que llegue la primavera para tener más variedad [de materia prima]; en esa estación del año podemos utilizar también lavanda y rosas", destaca Chema. Para hacer realidad esa olorosa pócima utiliza un alambique. Hay que extraer la materia prima por cocción, proceso que explica tanto a José y Laura como a un grupo de personas que se han acercado hasta el lugar. Al lado, un grupo de boy scouts también se empapa, pero en esta ocasión, de cómo se trabajaba en aquella remota época el cuero gracias a las enseñanzas prácticas de la barcelonesa Lidia Cardona. Les muestra, entre otras, la técnica del repujado y el troquelado mientras los menores no pierden detalle de la destreza de Lidia. "Lo cierto es que a los pequeños les gusta conocer cómo se hacen estas obras en cuero gracias a un oficio que es de toda la vida", relata la mujer. "Es curioso, un niño me ha comparado la imagen que se va creando con el troquelado en el cuero con la imagen que resulta de la acumulación de píxiles en un ordenador", detalla.

Y es que lo más antiguo y lo más moderno se dan la mano en una cita en la que no sólo hay actividades y puestos que bien podrían pertenecer a un mercado del medievo, también hay otra serie de puestos que nada tienen que ver con aquel tiempo, como uno que oferta miniaturas de otro tipo de armas -una de las armas del rock and roll-, tan artesanales a la hora de confeccionar como las espadas, las guitarras eléctricas. Por un módico precio se pueden obtener réplicas de una de las Gibson que usaba Mark Knopfler en Dire Straits o de una de las Fender que usaba Andy Summers en The Police.