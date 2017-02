El Pleno comenzó ayer con un viaje turístico a ninguna parte, un debate en el que lo único que se sacó en claro -además de lo mal que lo hizo en esta materia el PP, según Pedro García, cuando gobernó el Ayuntamiento hasta hace ahora 20 meses o lo bien que lo está haciendo el cogobierno, según también García, a la hora de ordenar el desorden turístico que dejó el PP- es que el próximo mes de marzo se va a dar en Córdoba el pistoletazo de salida al diseño de un modelo turístico para la ciudad. El responsable municipal de Turismo anunció que se celebrará en la ciudad el primer foro turístico de Córdoba, "con la participación de empresarios, sindicatos, ciudadanos y partidos, para ser capaces de debatir el modelo de ciudad en materia turística, de cara a mejorar y renovar todos los años", sentenció.

Antes y después de ese anuncio, García y el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, se enzarzaron en un diálogo de sordos en el que dependiendo de quién se refiriera a quién el vaso de la gestión turística del Ayuntamiento se veía medio llena o medio vacía. Eso sí, para García la culpa del gran desorden turístico que le dejó el PP la tiene "el caballo de Atila" -perdón, el exedil popular Rafael Navas-. "Por las delegaciones que ha pasado el caballo de Atila, o no ha crecido aún la hierba [de la gestión] o tenemos que abonar en exceso para que acabe creciendo", relató.

El debate sobre el estado del turismo en la ciudad se desarrolló a petición del PP y en el mismo salieron temas como el Plan Turístico de Grandes Ciudades, "del que casi sobre el 80% no se había movido ni un solo papel", en palabras de García, quien reconoció, no obstante, que tras ese ordenamiento puede que no se llegue a cumplir al 100%. Fuentes manifestó que los 20 meses de gobierno han sido como "una política de ausencia de plan", puesto que "no se sabe a dónde va, ni se sabe lo que se quiere", con "una incapacidad para gestionar los recursos", por lo que reclamó acordar "un pacto" en el que se tengan en cuenta "objetivos claros", dado que la gestión es "muy mejorable".