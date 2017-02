Vía libre ala obra de Cosmos para la incineración de biomasa

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo llevará al consejo del miércoles el rechazo del recurso presentado por Cosmos contra la denegación de la declaración responsable solicitada por la cementera para incinerar biomasa. No obstante, como la empresa había respondido los requerimientos de Urbanismo, el organismo entiende que sí tiene los requisitos para la licencia de obra, permiso con que bastaría para ejecutar los trabajos de acondicionamiento de la planta para la quema de biomasa.

La Gerencia sí que volverá a solicitar a Cosmos la declaración responsables pero cuando, una vez concluidas las obras, se solicite la licencia de actividad. La valorización de biomasa, no obstante, excluye los residuos peligrosos, que son los que centran esta polémica, ya que algunos colectivos están en contra de esta actividad puesto que Cosmos se encuentra ubicada dentro del núcleo urbano. Esta incineración estaba incluso avalada por el juez, que expuso que el acuerdo de suspender las licencias mientras se sustanciaba la modificación del PGOU "se refería únicamente a las que tuvieran por objeto la valorización de residuos, no de biomasa". Se trata, no obstante, de una pieza separada del conflicto que mantiene el Ayuntamiento con Cosmos para el traslado de la fábrica fuera del casco urbano.