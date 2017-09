La Velá tiene más de 50 actividades y está dedicada al derecho a la vivienda

"Ya está aquí la Velá, con su lagarto, sus campanitas y su Fuensanta". La edil de Promoción de la Ciudad, Carmen González, puso ayer con esta frase el prólogo a la presentación de la edición 2017 de una cita imprescindible en Córdoba, una cita que se desarrollará entre los próximos 7 y 10 de septiembre, que en esta ocasión contará con más de 50 actividades y que está dedicada "al derecho a la vivienda", tal y como González detalló. "Es por todos conocido el carácter participativo y reivindicativo de un barrio como el de la Fuensanta, que siempre ha intentado, además de festejar, concienciar en esta celebración; por ello la Velá de 2017 "está dedicada a la vivienda, al derecho fundamental recogido en nuestra Constitución", dijo.

González presentó la Velá 2017 junto a quien la pregonará, el profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), escritor y coordinador del Laboratorio Jurídicos sobre Desahucios, Antonio Manuel Rodríguez, y a los representantes del Consejo de la Juventud de Córdoba Rubén Flores e Irene Pavón, como responsables de coordinar la Velá Joven, que completa el programa de actos y tiene como ejes la solidaridad con el Sáhara, el activismo por la vivienda y distintas manifestaciones culturales.

La Velá comenzará con la procesión de Nuestra Señora de la Fuensanta, que partirá desde la Mezquita-Catedral a las 20:30 del próximo jueves 7 y que llegará a su templo aproximadamente a las 23:00. Antes de esa llegada, a las 22:00, la plaza del Pocito vivirá el pregón de Antonio Manuel Rodríguez. "Me siento muy feliz y muy agradecido por pregonar la Velá del que fue mi barrio cuando vivía en Córdoba; en el pregón intentaré reivindicar la alegría, la gratitud y la memoria reivindicativa del barrio, no solo en el derecho a la vivienda, sino también como un símbolo popular, la Fuensanta, en el que se reconocen todos los cordobeses y cordobesas, no importa sus creencias y su ideología", adelantó el pregonero de la edición 2017. Desde el Ayuntamiento han señalado que la elección del pregonero está relacionada con "la orientación reivindicativa y social de esta edición". El programa municipal también incluye este año, además de la procesión, la eucaristía de la festividad de Nuestra Señora de la Fuensanta, que se desarrollará el viernes 8 a partir de las 10:30 en el santuario de la patrona de Córdoba. Tanto la procesión como la eucaristía están organizadas por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. "Este año no ha habido problemas para su inclusión en el programa ya que la agrupación nos lo comunicó en tiempo y forma", dijo González.

Tal y como adelantó la edil de Promoción de la Ciudad, en su extenso programa de actividades, la Velá y la Velá Joven de 2017 ofrecen actividades musicales, ocio infantil y diversos talleres -circo, radio, derecho a la vivienda-; tradicionales degustaciones gastronómicas (sardiná, gazpachá y salmorejá); la actividad también de degustación denominada Una manzana por un me gusta, organizada por Mercacórdoba; atracciones infantiles y venta de artesanía y alimentación, así como deportivas, más maratón de dominó, campeonato de tenis de mesa y de ajedrez (gracias a las estás últimas actividades a las asociaciones de vecinos San José Obrero y Virgen de Linares). Entre las deportivas, sobresale la IX Ruta del Caimán de Piragüismo, el Torneo de Fútbol-7 y el Torneo de Balonmano. La ruta piragüista será por el río Guadalquivir en distintas sesiones a lo largo del viernes, del sábado y del domingo, los participantes serán niños mayores de seis años acompañados por sus padres y personas mayores de 18 años y la inscripción, en el Club Náutico Municipal, será gratuita a cambio de un kilo de comida no perecedera para ayuda al Banco de Alimentos de Córdoba.

Como citas musicales figuran en el programa, entre otras, el concierto extraordinario de Hugo Salazar (el sábado 9 de septiembre, a las 23:30), la actuación de la batucada cordobesa Samborejo, los coros rocieros cordobeses Aromas de Mayo y El Arte de Nuestra Tierra, actuaciones de cuadros flamencos y de copla y, entre otras, la del grupo de baile FIT Flamc.

Rubén Flores e Irene Pavón detallaron que la Velá Joven se desarrollará del 7 al 9 de septiembre en la Plaza de la Juventud. Dedicará el jueves 7 a la solidaridad con el Sáhara, día en el que, además de realizar una recogida solidaria, de exhibirse una exposición actuará el rapero saharui Yslem, junto a Ussuru Sound y Blood & Fya. También destacaron que el viernes 8 tendrá lugar una batalla de bandas, entre otras actividades, y a las 22;00 se celebrará el Pregón Joven a cargo de la propia Irene Pavón, quien es coordinadora local del Consejo de la Juventud, un pregón titulado Activistas por la Vivienda. Asimismo, el sábado 9 se ofrecerá la denominada Batalla de Gallos, una exhibición de graffiti y conciertos de rap y DJ. "Hemos conseguido más actividades este año con menos presupuesto", puntualizó Flores.

Carmen González adelantó que el domingo 10 de septiembre es el Día del Niño en la Velá, con un 50% de descuento en las atracciones hasta las 24:00 y destacó que sólo de la Delegación de Promoción de la Ciudad la Velá 2017 cuenta con un presupuesto de 17.200 euros. La edil detalló que entre la plaza del Pocito y la Calle del Infierno se repartirán 27 elementos "entre atracciones infantiles, puestos de alimentación y puestos de campanitas".