Vecinos de Ronda de Isasa denuncian que el cogobierno los quiere echar del barrio

El pasado sábado el Ayuntamiento vistió de colores el suelo de la Ronda de Isasa; el Consistorio aprovechó la celebración de la Semana Europea de la Movilidad para cortar el tráfico en esta zona, que actualmente es de acceso restringido. "Y muchísima gente que tenía que trabajar el sábado, porque aquí trabajamos, me llamaron directamente preguntándonos que qué estaba pasando porque no les dejaron salir y algunos pasaron por la puerta del puente con la consiguiente multa que van a tener", sentenció ayer la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Medina, Lourdes Martínez. La del sábado fue "una fiesta de niños patinando, para la que se pintó el suelo con una pintura que no hay quien la quite, para que luego con nuestros impuestos lo limpien; además, en vez de limpiar un montón de chicles que dejaron repartidos por el suelo, pintaron alrededor de ellos circulitos muy monos, alterando todo lo que es el entorno de la Mezquita-Catedral, porque estamos en un entorno que es patrimonio de la Humanidad, que está protegido; si yo ahora pinto un bolardo de los que hay por aquí, a mí me cae un paquetón de mil demonios", sentenció Martínez, quien añadió que "los vecinos están supercabreados" y exigen respuestas. La primera exigencia es la de la limpieza y "lo segundo es que antes de llevar a cabo un proyecto en este barrio que se preocupen de consultárselo a los vecinos", relató. Martínez denunció que "nos quitaron las plazas de aparcamientos para que los veladores se ubicaran en donde aparcábamos los coches y nos mandaron a otro lugar a cambio de algo que todavía no ha llegado", sentenció. "Los vecinos ya estamos cansados de que nos arañen los coches y de que nos multen en zona Acire 2 y que se lleve la grúa nuestro coche. Estamos ya cansados de sentirnos acosados por todos sitios", puntualizó. "Si la única que entrada que tenemos en el barrio es Ronda de Isasa y la calle Amador nos la cortan, el Ayuntamiento nos está echando del mismo, porque es inaccesible total", dijo.

Los vecinos estuvieron arropados en su denuncia por el grupo municipal del PP, cuyo portavoz, José María Bellido, insistió en que "es evidente que lo que aquí sucedió el otro día se realizó de espaldas a la participación ciudadana y a los vecinos que viven aquí" y destacó que "el Ayuntamiento no puede dejar una calle completa como se ha dejado; ha sido un profundo error". Bellido destacó que "mucho nos tememos que la elección como ejemplo de la Ronda de Isasa como calle peatonal es que haya una intención detrás de que esto se convierta en permanente; y no se puede dejar a cientos de vecinos sin entrada y sin salida al barrio, con lo que los vecinos se acabarían yendo de sus casas".