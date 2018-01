Vecinos de Palmeras piden que el plan no se quede "en papel"

"Sería absurdo desaprovechar esta oportunidad; espero que el plan no se quede en papel". Son las palabras del joven Ricar, de Las Palmeras, leídas por Antonio, al que todo el mundo en el barrio conoce como el Chache. La carta de este joven de 22 años que ayer se leyó en el Pleno con motivo del apoyo de todos los grupos al plan integral de Las Palmeras sacó los colores a más de uno al narrar las dificultades que se encuentran los vecinos de esta barriada para poder salir adelante. El plan, ideado por los propios residentes, fue apoyado por todos los grupos, pero por el momento no hay dotación presupuestaria para él, de ahí la petición de Ricar de que no quede sólo en papel.

"Vivir en Las Palmeras es una losa. Mi orientadora laboral me llegó a decir que no pusiera la dirección en mi currículum, pero hay que demostrar que somos personas normales", apuntaba la carta de Ricar, que ahora tiene un trabajo en un establecimiento de comida rápida. "Chache nos dice que esto tiene ya poca solución, pero yo creo que todavía hay tiempo, arrimando el hombro se puede, porque hay mucha gente en Las Palmeras que merece la pena", añadió este joven.

María del Carmen, "mujer y gitana del barrio", lamentó la situación del colectivo femenino, donde "la adolescencia se pasa con trabajos duros y mal pagados y muchos mayores están manteniendo a sus familias con su pensión". Por eso alabó el plan que se ha desarrollado, porque "es la única forma de que nuestro barrio cambie".

El presidente de la Asociación de Vecinos Unión y Esperanza, Luis Maya, explicó que Las Palmeras "es una de las zonas donde más dinero se ha invertido, pero sin contar con los vecinos", lo que ha derivado en que la barriada cuente con un 70% de tasa de paro "y haya pasado de ser un barrio boyante al de la frustración". "El absentismo escolar ha repuntado, así como la venta y consumo de drogas, hay prostitución y pérdida de valores humanos", detalló. Ahora, el plan "recoge las necesidades reales" de la población, que sólo pide "un futuro mejor". "No queremos ocultar de dónde somos, porque nuestro barrio se merece que nos pongamos de acuerdo y tener un futuro mejor", concluyó el presidente vecinal.

El plan tiene hoja de ruta para el desarrollo socioeconómico del barrio. Se trata de un informe en el que, entre otras cosas, se pone de manifiesto que "es una necesidad imperiosa la creación en el barrio de Las Palmeras de zonas verdes y plantea que tanto su construcción como el mantenimiento lo realicen los vecinos, entre otras muchas medidas.