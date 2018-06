Vecinos de la Axerquía piden que no se organicen más eventos en el Casco

La asociación vecinal La Axerquía, presidida por Juana Pérez, ha exigido hoy a las distintas administraciones que no organicen más eventos culturales o lúdicos en el Casco Histórico. Los vecinos han alzado la voz tras la finalización del Festival Internacional de Experiencias Ríomundi. "La cuestión no es lo adecuado o no de Ríomundi", señalan los residentes, que se refieren al festival como "Ruidomundi", sino "que al mismo tiempo hemos tenido el Festival de Circo, y a la vez una carrera deportiva por nuestra calles y como remate dos procesiones, porque todo el año tenemos procesiones".

La asociación vecinal ha recordado el mes de mayo de antaño "cuando solo era mayo" y han apuntado que "la cosa no acaba", ya que el próximo fin de semana tendrá lugar por algunas de las calles del Casco la Noche Blanca del Flamenco que "está al acecho", han señalado.

Por estas razones, desde La Axerquía han criticado que "parece que no hay otro lugar en Córdoba que no sean nuestras calles, ya saturadas por el turismo invasivo, donde poder desarrollar una oferta cultural para Córdoba ciudad".

Desde la asociación de vecinos han tirado de sarcasmo y han ironizado con que ""nos queda que se promueva una ordenanza municipal que regule cuando podemos salir de nuestras casas".

Por todo ello, los vecinos de esta zona de la ciudad han realizado un llamamiento a las instituciones a las que han pedido que "no promuevan más eventos en el Centro Histórico", al tiempo que han solicitado que "se diversifique la oferta" y que se busquen "distintos escenarios".

Los vecinos han concluido recordando que "es preciso ya poner freno al deterioro de la convivencia, al despoblamiento de la Axerquía; si el vecindario se va, el alma de Córdoba morirá".