Vacaciones veraniegas a la vista, elegir el mejor transporte

Los días más largos son prueba inequívoca de que se acerca el verano, ya se notan en el ambiente las temperaturas más elevadas y las ganas de vacaciones van creciendo progresivamente. Los más pequeños de la casa preguntan incansablemente cuándo saldremos a la carretera para ir a la playa, a la montaña o donde toque este año.

Para ellos las vacaciones comienzan el último día de clase, ese en el que suele haber canciones, deportes y disfraces. Para ellos es un día especial, tan importante o más que el resto de fiestas del año, e igual al carnaval, pues también tiene la oportunidad de hacer una de las cosas que más les gusta y divierte, disfrazarse. Si quieres que tu hijo sea más feliz en ese día, abrid juntos la web de megadisfraces.com y elegid el más divertido o el que más les guste, es un día para su exclusivo disfrute, pues que elijan ellos.

Después de ese día, todos estaréis más cerca de salir de vacaciones y, pensando precisamente en los más pequeños, aunque sea beneficioso para toda la familia, aconsejamos que dejéis vuestros coches particulares en la seguridad de vuestras cocheras.

La carretera cada vez es más peligrosa, entre otros factores, porque los trabajos de mantenimiento cada vez son más escasos por culpa de la crisis. Junto al mal estado de las carreteras, tenemos que temer el cansancio del conductor y de todos aquellos que realizan grandes desplazamientos por las mismas fechas, son días de gran concentración de accidentes y hay que prevenirlos en la medida de lo posible.

Si el destino de vacaciones se encuentra dentro de nuestras fronteras y, por lo tanto, no tenemos que coger un avión o un barco, deberíamos cambiar este medio de transporte, el coche, que se nos presenta tan peligroso y tan caro, ya que el precio del combustible no para de crecer, por uno que nos permita viajar descansados, estar seguros y poder compartir nuestro tiempo desde el principio con el resto de la familia, con los amigos, la pareja o con quien viajemos, desde el primer minuto.

El sistema de transporte elegido por los que realmente quieren disfrutar del trayecto, por las comodidades, seguridad y puntualidad que representa, son los que eligen viajar en tren AVE. Además, el temor generalizado que existe sobre los altos precios que se barajan al usar este transporte del futuro desaparecen si los billetes se compran en la plataforma web Trenes.com.

Gracias a esta web, los pasajeros que decidan viajar en AVE pueden conseguir los billetes más baratos del mercado, ya que cuenta con los mejores tratos con las agencias operadoras de venta de billetes más un algoritmo específico que consigue los billetes más económicos en dependencia del momento y del destino fijado.

Por ejemplo, para uno de los más transitados en época estival, el AVE Madrid Córdoba, existen dos tipos de clases en las que viajar. Contamos con la clase Turista y la clase Preferente. La clase Turista tiene los precios marcados entre 28,90 € y 62,70 € y en la clase Preferente los precios están entre 40,75 € y 105,60 €.

Los horarios del AVE Madrid Córdoba comienzan a las 6:20 h, desde la estación Madrid, y llega a la estación Córdoba a las 08:14 h. Si, por el contrario, quieres viajar a última hora, puedes hacerlo con el último tren que viaja a Córdoba, saliendo de la estación de Madrid a las 22:30 h y llegando a la estación Córdoba a las 23:22 h.

Si por el contrario vas a coger un avión porque tienes pensado salir de España, no temas y acércate con el hasta el aparcamiento en el aeropuerto, gracias al Garage Scanner del parking en Barajas vas a encontrar aparcamiento de la forma más fácil y cómoda posible.

Para conseguir este escáner que te localiza el mejor aparcamiento disponible, solo tienes que acceder a la App Store, si tienes un iPhone, o a la Google Play, si dispones de un smartphone con sistema Android, y descargarte esta app gratuitamente. Desde el Menú Principal, accedes a Mapa que te mostrará los garajes que forman parte de la red de aparcamientos adheridas.

Después, hay que pulsar el botón Navegar en el navegador y, gracias al GPS, podrás guiarte sin problemas hasta la puerta de acceso del garaje. Una vez llegues a la puerta del aparcamiento que te ha indicado el programa, deberás pulsar el botón Aparcar. Entonces, la puerta se abrirá en unos segundos. Para abrirla de nuevo, basta introducir el CÓDIGO DE APERTURA en el teclado numérico de la pared.

Y ya está, se acabaron los problemas para dejar el coche a buen recaudo, fácil y rápido.

No todo vacaciones

Desgraciadamente, no todo el mundo puede disfrutar de unas merecidas vacaciones, bien porque no le alcanza la economía, bien porque tiene que trabajar, etc. Sobre todo, los jóvenes que no pueden disfrutarlas aprovechan estas fechas para trabajar en el sector que más dinero mueve en nuestro país, el sector hostelero, y que será el que antes salga de la crisis, si esto fuera algún día posible.

Si es tu caso y te gusta este tipo de trabajo y quieres prosperar en él, o crear tu propia empresa, lo que aconsejamos es que realices alguno de los cursos de turismo que hay tras este enlace y te conviertas en profesional de la hostelería. Con un máster de gestión hostelera o en dirección y administración de empresas turísticas, se abrirán todas las puertas en uno de los sectores con más futuro y mejor reputación a nivel internacional.

Los datos lo avalan y el sector del turismo hotelero es uno de los que empieza a mostrar el camino de recuperación, debido al crecimiento del segmento hoteles low cost y también a las aerolíneas, que ayudan con los billetes de bajo coste.

Igualmente, las pernoctaciones se elevaron en un 4,3% interanual en el primer semestre del año. Dentro de este aumento en las pernoctaciones, tuvo más intensidad en junio.

Así que si lo que buscas es un empleo estable, ninguno como el de la hostería en este país.