Urbanismo vuelve a dejar el caso Cosmos en manos de Capitulares

La aprobación inicial de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular en el uso industrial la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo -innovación que afecta a la cementera Cosmos- volverá al Pleno para su visto bueno, como muy tarde, el próximo 30 de diciembre. Y volverá después de retirarse de la sesión ordinaria del mes de diciembre tras anexionarse dos nuevos informes al respecto en los que se defiende ese proceso de innovación al expediente. Esta innovación supondrá "la suspensión por el plazo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente".

Previamente al pronunciamiento del Pleno, ayer el Consejo de la Gerencia, en sesión extraordoinaria, volvió a dar el ok a dicha innovación con el visto bueno de todos los grupos excepto los del PP y Ciudadanos (C's), que votaron en contra. Ahora, el expediente que irá a Pleno necesita un informe en el que el secretario del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, se tiene que pronunciar sobre la conveniencia o no del procedimiento que sigue el Ayuntamiento para impedir que Cosmos queme residuos para producir cemento, algo que la empresa considera vital para continuar compitiendo en el mercado y creciendo en empleo.

Estos nuevos documentos de última hora han sido realizados por técnicos de la Gerencia y vienen a contrarrestar el polémico informe del secretario del Pleno en el que se alertaba de una posible "desviación de poder" y se instaba a la Gerencia a que dejara claro que el cambio urbanístico no iba a afectar a la cementera en su actividad ni en sus planes para valorizar. Las afirmaciones de Lavela -que ya se quedaron encima de la mesa en el Pleno del mes anterior- han generado "dudas" a algunos ediles, aunque lo cierto es que son los propios representantes del PSOE los que no tienen muy claro la idoneidad del proceso que se está siguiendo. Aunque esos nuevos documentos hablan de que "no hay desviación de poder" en la decisión de impedir que la empresa pueda valorizar, el grupo municipal del PP no lo tiene tan claro. Su viceportavoz, Salvador Fuentes, justificó el posicionamiento de su grupo en el Consejo de la Gerencia detallando que "consideramos que no es legal modificar el planeamiento con la intencionalidad de impedir a una determinada entidad la obtención de una licencia de actividad cuando cumple todos los parámetros legales y además cuenta previamente con la máxima autorización ambiental concedida por el máximo órgano medioambiental de la Junta de Andalucía". Fuentes advirtió de que si el equipo de gobierno continúa con el procedimiento "existe el riesgo de que los tribunales de justicia dicten sentencia condenatoria, incluidas cuantiosas indemnizaciones por daños y perjuicios presentes y futuros, a la Administración, por posible desviación de poder que debe ser siempre la protección del bien general y preservando a la vez los derechos preexistentes de los ciudadanos". El viceportavoz municipal del PP insistió en que no hay una ordenanza medioambiental en la que se pueda basar el procedimiento y advirtió de que la actuación municipal con Cosmos puede acabar espantando a las industrias que pretendan ubicarse en Córdoba.