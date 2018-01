Urbanismo tratará con la Junta el informe de salud sobre Cosmos

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, reconoció ayer que "hay que aclarar cuestiones" con la Junta de Andalucía sobre el informe de salud referido a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaría a la actividad de la cementera Cosmos en cuanto a la valorización de residuos, por lo que espera mantener reuniones con el Gobierno andaluz para que "explique algunas cosas que pone el informe y que en la concreción tienen algunos matices".

El también primer teniente de alcalde subrayó que "la idea inicial es que en el casco urbano no se incineren residuos peligrosos", para que los ciudadanos "no los respiren" y con ello "proteger la salud", a lo que añadió que "los matices no pueden derivar en algo que no sea este titular".

Los técnicos estudiarán el documento con la Junta de Andalucía

Mientras tanto, el edil insistió en que "la Junta de Andalucía ha apurado hasta el último segundo, cuando tenía tres meses" para enviar su informe, que los técnicos de Urbanismo "estudiarán bien y se marcarán los plazos de lo que haya hacer" con este informe, que "es uno más", apuntó.

El documento elaborado por el Ejecutivo autonómico no emite ningún dictamen sobre el posible impacto en la salud y determina que lo que quiere cambiar Urbanismo ya está regulado en el plan actual por lo que "no se puede analizar los impactos sobre el medio físico, económico y social derivado de esta innovación" y el mismo argumento utiliza para hablar de las consecuencias en la salud. Para la Junta de Andalucía, por tanto, "no se identifica ninguna situación en la que esta innovación pueda generar un cambio a lo ya regulado", lo que supone un fuerte varapalo a lo planteado inicialmente desde la Gerencia. La versión de Urbanismo, sin embargo, es totalmente distinta y considera que el documento de la Administración autonómica le da la razón y, por lo tanto, elevará al próximo consejo rector la aprobación provisional de la innovación.

El PSOE, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre este asunto aunque hasta este momento estaba en contra de aprobar la innovación del PGOU sin el plan de la Junta. De hecho, fueron los socialistas los que levantaron el asunto de la mesa para pedir la valoración de la Junta.

En cuanto al documento sobre las plataformas en contra de la incineración de residuos tras las jornadas del fin de semana, el presidente de la GMU espera "estudiarlo", aunque dijo que "estará muy en la línea de lo que se realiza desde la Gerencia de Urbanismo sobre algo tan sencillo y simple como es que en el casco urbano el sentido común dice que no se quemen residuos peligrosos"