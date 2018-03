Urbanismo rechazará el plan especial en suelo no urbanizable del Castillo del Maimón

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) rechazará mañana el plan especial sobre suelo no urbanizable Castillo del Maimón, presentado el pasado 15 de diciembre por el Instituto Hermanos Maristas Provincia Mediterránea. Hace ahora un par de meses, el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 10 sentenció que el camino de La Palomera que discurre por la finca del Castillo de Maimón es de carácter público. Todo ello después de que los Maristas consideraban que la vía que atraviesa la finca -de su propiedad- le pertenece. Los vecinos y el Ayuntamiento, en cambio, defienden que el camino de La Palomera es público en su integridad. Los Maristas presentaron en 2016 una demanda en la que reclamaban la propiedad de ese camino que discurre por el Castillo del Maimón. Tras esta sentencia, la congregación religiosa realizó un nuevo texto refundido al que Urbanismo no dará el ok. Según el expediente, al que ha tenido acceso el Día, ese texto refundido no cumple lo acordado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de que se considerara la vía como pública.

Además, entre otros puntos, el consejo rector dará el visto bueno a los estatutos del polígono residencial de Las Jaras, cuyo Plan Parcial de Ordenación fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 1975, según se recuerda en el expediente. Dicho expediente incluye entre sus conclusiones la de "requerir a los propietarios de la urbanización Las Jaras para que, una vez adquiera firmeza administrativa la aprobación de los estatutos y bases, formalicen la constitución de la entidad de conservación mediante escritura pública en la que designarán los cargos del órgano rector, recordándoles que la constitución de dicha entidad urbanística colaboradora tiene carácter obligatorio".