Urbanismo aprueba provisionalmente la modificación del PGOU que impide a Cosmos quemar residuos

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha aprobado este miércoles de manera provisional, con los votos favorables de PSOE, IU y Ganemos y en contra de PP y Ciudadanos, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la delimitación del suelo del término municipal para la quema de residuos como combustible alternativo, que se ubicará solo en la zona de la Campiña, y que afectaría a la cementera Cosmos o cualquier otra empresa.

En una rueda de prensa el lunes, junto al gerente del organismo autónomo, Emilio García, el presidente de la GMU, Pedro García (IU), ha detallado que se resolverán las alegaciones y se llevará al Pleno la aprobación provisional, para enviarlo posteriormente a la Junta de Andalucía, que informará, y luego se hará la aprobación definitiva.

En concreto, ha apuntado que "se trata de que en el PGOU se diga dónde se puede utilizar la quema de residuos como combustible alternativo", después de que ha habido nueve alegaciones, una de ellas "en contra" por la empresa de la cementera Cosmos y otras ocho "a favor" de modificar el PGOU, al tiempo que ha destacado que "es lo mismo" que se ha hecho en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Además, el edil de Urbanismo ha precisado que la decisión afecta a "cualquier empresa que queme residuos para combustible", después de que "en el término municipal no está definido dónde se pueden quemar residuos", ha aclarado, para citar que las zonas habilitadas para ello estarán en el suelo no urbanizable de la Campiña. El gerente ha agregado que "esta innovación no se dirige solo a Cosmos".