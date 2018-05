Urbanismo plantea un nuevo plan de aparcamientos para el Casco Histórico

Líneas para una actualización-revisión del Plan de Movilidad del Conjunto Histórico de Córdoba. Así se llama el documento en el que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) plantea el diseño de un plan de aparcamientos para el Casco, "en base a los datos recopilados por [la empresa municipal de la vivienda] Vimcorsa". Se trata de una apuesta por los aparcamientos disuasorios y por la progresiva eliminación del aparcamiento en superficie. En el documento se insiste en que en el Plan de Aparcamientos elaborado por Vimcorsa en 2010 y en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba (PMUS) se hace un diagnóstico de los principales aparcamientos rotatorios y para residentes en el Casco, "pero queda pendiente de identificar las plazas de aparcamiento en cocheras privadas (sí lo hacía el Plan de Accesibilidad, datos que deberían actualizarse), que suponen un alto porcentaje de las plazas de aparcamiento de residentes en el Casco". También se recuerda que en 2008 se cuantificaba el Índice de Cobertura de Aparcamiento Residencial Nocturno en el 0,69 y el Índice de Presión en los aparcamientos en calzada en 2,83 vehículos por plaza. "Las acciones específicas que marca, asumidas en el PMUS, son responder a la demanda de rotación en la corona de borde al casco y a la de residentes con sus correspondientes aparcamientos interiores; además con una apuesta por los aparcamientos disuasorios y la eliminación del aparcamiento en superficie", incide el documento.

El Plan Especial recogía ya una serie de equipamientos y servicios destinados a este fin, que en gran parte se han realizado. Se han ejecutado los aparcamientos previstos en Puerta del Rincón, María Auxiliadora, calle Sevilla, calle Conde de Arenales, calle Abéjar, Cruz del Rastro y Garaje Alcázar. Entre los no ejecutados están los de Costanillas-Hormillo, San Pablo y el Cuartel de la Trinidad. En el documento de la Gerencia Municipal de Urbanismo se insiste en que la situación actual modifica parcialmente este panorama al incluir en algunos de estos aparcamientos (el de calle Sevilla o Cruz del Rastro) plazas rotatorias en un número más o menos elevado. "El plan debería contar con un diagnóstico objetivo de la disponibilidad de plazas de aparcamiento para residentes en el Casco (aparcamientos privados de vecinos, o en edificios dotacionales de aparcamientos) en relación a su demanda, las previsiones que contemplan los distintos planes directores y que mantienen su vigencia, las actuaciones urbanísticas en este sentido previstas en el Plan Especial y la viabilidad de cada una de las operaciones pendientes definidas en algunas de las Unidades de Actuación aún no ejecutadas", se incide en el informe de la GMU. Para añadir que "al igual que la dotación de equipamientos y servicios cotidianos, se debería comparar la situación actual con una situación ideal en la que la distancia entre vivienda y aparcamiento no superara los cinco minutos andando, unos 300-400 metros". "Tras una cuantificación más actualizada de demanda y oferta por áreas del Casco, se deberán plantear las necesidades y establecer las medidas adecuadas para solventarlas, bien a través de una nueva redistribución de las plazas existentes en los aparcamientos públicos, poniendo en carga alguna de las actuaciones previstas en el Plan o definiendo nuevas", continúa el informe. Todo ello en un contexto en el que se está dando "una importante demanda de aparcamientos al servicio del desmedido incremento del alojamiento turístico (hoteles y apartamentos) que unido a la crisis económica hacen que los aparcamientos existentes se estén dedicando a este uso más lucrativo".

Otra cuestión a analizar a la hora de la elaboración de nuevo plan son los aparcamientos provisionales sobre solares, tanto los existentes como las solicitudes actuales y qué sinergias y tráficos pueden provocar que sean o no compatibles con las determinaciones de movilidad y espacio público, aunque sea de manera temporal.

En relación al transporte público, el informe incide en que tras la puesta en funcionamiento de una primera línea de microbuses, es necesario mejorar la oferta al usuario poniendo en uso la segunda línea prevista por el Plan de Accesibilidad. "Las líneas tradicionales deben adaptarse a la jerarquización viaria revisada, así como potenciar el uso de corredores de transporte público de las rondas perimetrales al Casco Histórico", dice el informe.