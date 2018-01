Urbanismo estudiará con los sindicatos la regularización de su personal laboral

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, anunció ayer que estudiará con sindicatos y asesoría jurídica la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) insta al organismo público a regularizar la situación de hasta 76 trabajadores de su plantilla a través de una convocatoria de oposiciones.

García apuntó que "no es tan fácil sacar una plaza de funcionario" y criticó que "las sentencias judiciales no van paralelas a las decisiones políticas". El presidente de la Gerencia aseguró que se sacarán plazas para el organismo desde el asesoramiento jurídico, pero apostilló que "el problema principal es que faltan personas, no el tipo de contratos que se les haga".

La sentencia del TSJA no expone nada nuevo y viene a raíz de la demanda de un trabajador de la Gerencia que pedía que se le reconociera su puesto como fijo, sin embargo, el tribunal deja claro que "no se es fijo hasta que no se cumplan los requisitos marcados en la Constitución para el acceso a la función pública de igualdad, mérito y publicidad". Esto es, por oposición.

Tanto órganos judiciales como desde el propio Ayuntamiento se ha manifestado una situación irregular que viene a ser histórica. Llegó a decirse incluso que era "ilegal" tener en la administración a personal laboral indefinido y también se advertía de que se estaban firmando informes por parte de estos trabajadores, algo que sólo compete al personal funcionario.

Los trabajadores que se encuentran en esta situación son personal laboral indefinido, que realmente por definición es temporal, y deben ser fijos (funcionarios en la práctica). Sin embargo, para serlo, deben pasar unas oposiciones.