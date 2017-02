Urbanismo encarga ahora un informe sobre seguridad por la segunda puerta

La posible apertura de la segunda puerta en la Mezquita-Catedral no está, en principio, tan cerca como se podía pensar. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha encargado ahora un informe al Ayuntamiento sobre seguridad en torno a la nueva puerta. El objetivo es analizar si esta modificación puede tener o no consecuencias. Así se puso de manifiesto ayer en el consejo rector de la GMU, donde se hizo un repaso a toda la tramitación de este expediente.

El informe sobre seguridad responde, además, a las alegaciones que realizó el arquitecto Rafael De La-Hoz ante la GMU y que se basan ya no en cuestiones artísticas, sino en las posibles consecuencias por el incremento del flujo de personas y por el daño al propio Casco Histórico de la ciudad, designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El inicio del expediente para la apertura de la segunda puerta arrancó en 2015

Hasta el momento no se había dado curso a los requerimientos de De La-Hoz porque el asunto estaba en manos de la Junta de Andalucía, pues era la Delegación de Cultura la que debía elaborar un informe autorizando o no la apertura de esta segunda puerta. Hasta que ese documento no ha llegado, a finales de enero, la Gerencia no puede tramitar el expediente para la licencia de obra. La solución, por tanto, no es tan inmediata y lo cierto es que el margen para tener a tiempo esa segunda puerta para la próxima Semana Santa, que se celebra en abril, se agota.

El expediente para solicitar la apertura de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral se inició hace ahora dos años y, desde entonces, ha pasado por numerosos trámites. En marzo de 2015, el arquitecto presentó las primeras alegaciones y en junio de ese mismo año la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía autorizó el proyecto con algunas prescripciones. Fue entonces cuando De La-Hoz presentó un recurso de alzada -en agosto de 2015- y sus alegaciones, en noviembre del mismo año, ante la GMU. Desde entonces, la resolución de estas alegaciones ha estado paralizada a la espera de la respuesta de Cultura, que pidió información incluso a la Unesco. El visto bueno de la Administración autonómica llegó el 25 de enero de este año.

El presidente de la GMU, Pedro García, ya apuntó que "se harán los informes técnicos pertinentes y en función de eso se actuará como con cualquier licencia, sin ningún trato especial, más allá de que es evidente que es uno de los edificios más importantes del mundo". De hecho, las alegaciones se centran en el "impacto que puede tener la eliminación de la puerta y el respeto al patrimonio", entre "varias cuestiones importantes sobre el edificio", según expone el arquitecto. El Ayuntamiento ya realizó un informe de seguridad sobre el traslado de la carrera oficial al entorno de la Judería.