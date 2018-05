La Universidad llama hoy a las urnas a más de 18.000 personas

Hasta 18.901 personas están llamadas hoy a participar en las elecciones a rector de la Universidad de Córdoba (UCO), en las que sólo se presenta la candidatura del actual rector, José Carlos Gómez Villamandos. Es decir, que la suya es ya la ganadora de los comicios, aunque es necesario pasar por las mismas. Las elecciones, además, servirán para comprobar si la comunidad universitaria avala los cuatro años de trabajo del catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada y de su equipo de gobierno.

Por sectores, el A (profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad) integra a 733 electores, que se subdividen en: A1 (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios), que integra a 620 personas y A2 (profesores contratados doctor y profesores colaboradores con doctorado), formado por 113 docentes. El sector B, por su parte, aglutina a 719 electores, que se subdividen en el sector B1 (profesores no doctores de cuerpos docentes universitarios, profesores colaboradores no doctores y contratados del programa Ramón y Cajal), con un censo de 53 personas y el B2 (profesores contratados sin vinculación permanente, contratados en formación y becarios conforme a lo establecido en el artículo 30 y contratados conforme al artículo 34 de los estatutos, con al menos un año de adscripción continuada a tiempo completo), compuesto por 666 personas. El sector C, correspondiente al personal de administración y servicios, integra a 766 electores. Mientras que el sector D (estudiantes) contabiliza a 16.683 personas, que se subdividen el sector D1 (estudiantes de grado, con un censo de 13.860 votantes y el D2 (estudiantes de másteres oficiales y doctorandos de centros propios de la UCO), que contabiliza 2.823 electores. Como en las anteriores citas electorales en la UCO en las que sólo hay una candidatura, las mesas electorales, que permanecerán abiertas desde las 09:30 hasta las 19:00, se distribuirán entre la sala Mudéjar del Rectorado, donde se instalarán las urnas para los sectores A, B1 y 2, C y alumnado de posgrado (D2); y los diferentes centros, dónde sólo podrán votar los estudiantes de grado. Las titulaciones de Rabanales tendrán sus mesas electorales en el Aulario Averroes. El resto de titulaciones tendrá su mesa electoral en cada facultad.

Gómez Villamandos ganó las elecciones de hace ahora cuatro años frente a la candidatura de Manuel Torres. Aquel 13 de mayo de 2014, el ahora rector de la UCO se impuso por un amplio margen frente a su contrincante -un 55,99% de los sufragios por un 44,01%- y gran parte de su éxito estuvo en el alumnado de grado, ya que votó un 30,36%. Aquella cita logró reunir a más de 6.600 universitarios, entre profesores, alumnos y personal de administración y servicios de la UCO. El porcentaje total de participación se situó en un 34,19%, 22,76 puntos por encima del índice registrado en las elecciones de 2010, a las que solo concurría la candidatura de José Manuel Roldán Nogueras, y casi diez puntos más que en la primera vuelta de las elecciones de 2006, en las que optaron cuatro aspirantes. Por eso, la participación en esta nueva cita con las urnas en la UCO servirá para medir el nivel de aceptación del trabajo de Gómez Villamandos y la implicación de los distintos sectores que conforman la institución académica.

El rector ya ha anunciado que mantendrá a su actual equipo de gobierno durante su próximo mandato, si bien, también ha señalado que ha redistribuido las competencias de algunos vicerrectorados y va a incorporar tres nuevos: Coordinación, Desarrollo Territorial y Desarrollo Normativo, mientras que desaparece el de Relaciones Internacionales, cuya competencia asumirá el área de Estudiantes.

El sistema de elección es el sufragio universal en la UCO ponderado. Así, el voto del sector A1 (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios) representa un 54%; el del sector A2 (profesores contratados doctor y profesores colaboradores con doctorado), un 11%; el del sector B (otro profesorado con derecho a voto), un 5%; el del sector C, un 10%; y el del sector D (estudiantes), un 20%.