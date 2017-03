UPA traslada al Gobierno que "solo matando vacas no acabaremos con la tuberculosis"

La organización agraria UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura -en una reunión con representantes de sanidad animal del propio ministerio- un plan "ambicioso y potente" de mejora del saneamiento ganadero. "Solo matando vacas no acabaremos con la tuberculosis y sí se llevará a la desaparición a los ganaderos", han señalado. "Los productores somos los más interesados en que el estado sanitario de nuestro ganado sea el mejor", pero confiesan su "enorme preocupación" porque los planes están diseñados ignorando el daño -a veces irreparable- que causan a las explotaciones.

UPA ha planteado además la necesidad de flexibilizar los movimientos hasta los 12 meses de edad y no hasta ocho como actualmente y acortar los plazos a 60 días para la realización de una segunda prueba para facilitar el cambio de categoría de la explotación. Asimismo ha hecho hincapié en el "pronto pago" y ha exigido una mejora de las indemnizaciones por sacrificio obligatorio, de modo que se aumenten en cuantía y se acompañen de lucro cesante y ayudas a la reposición. El ministerio ha reconocido que en este punto "hay margen para la mejora", destacan desde UPA. También UPA ha demandado un estudio epidemiológico y otro específico de las zonas afectadas, de modo que si en algún caso es preciso realizar un vaciado sanitario el ganadero pueda cobrar una indemnización justa. UPA ha pedido además un plan de ayuda económica para la alimentación de las ganaderías extensivas o trashumantes que no puedan mover los animales pues estos modelos de explotación dependen de la búsqueda de zonas de pasto. Y la organización agraria ha demandado asimismo que las explotaciones con buena calificación sanitaria no tengan que pasar dos procesos anuales de saneamiento ganadero, acotando esa práctica a las zonas afectadas o dudosas.