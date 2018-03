UGT reivindica que no se dé "ni un paso atrás" en igualdad

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, durante la inauguración de las jornadas ·n igualdad, ni un paso atrás, aseguró ayer que este 8 de marzo ha adquirido "unos matices y un cariz que es la primera vez en el país que lo hace, con todo el movimiento feminista y la huelga convocada", pero aclaró que desde UGT se trabaja "hace muchos años contra la discriminación entre hombres y mujeres, con la brecha salarial del 23% que existe en el país y que influye en toda la vida laboral y la cotización de pensiones".

La sindicalista apuntó a "la violencia de género, no solo en el ámbito doméstico, sino el acoso laboral que sufren miles de mujeres" y que "lamentablemente hay muy pocas mujeres se atreven a denunciar por la precariedad del mercado laboral y por la situación actual que las mujeres encuentran en este mercado laboral", reprochó. Además, subrayó que la huelga de dos horas está convocada para "los trabajadores y las trabajadoras, es fundamental que ambos trabajemos contra la desigualdad", en este caso con el apoyo de los hombres, por lo que ve "importante" que ellos también paren, remarcó, para defender la convocatoria de huelga con el fin de "cambiar las cosas, sin entrar si debería ser de 24 horas o de una semana". Mientras, la secretaria de Organización de UGT Córdoba, Carmen Jurado, informó de que en la jornada analizará "las desigualdades que sufre la mujer, como la brecha salarial y la precariedad laboral", a la vez que se entregan reconocimientos a personas o entidades que trabajan "a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género", como el equipo Libra de la Policía Local, periodistas y sindicalistas, entre otras distinciones.

La Junta inicia una campaña con el lema 'Vamos a por todas'

En las jornadas participó igualmente la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien lamentó que hay grupos del Pleno que "de una manera obstaculizan" que la Junta de Portavoces no se pueda celebrar otro día que no sea el jueves 8 de marzo entre las horas del paro convocado por los sindicatos por el Día de la Mujer, de modo que "lo ponen más complicado" para que dicho paro sea secundado por todos los miembros del gobierno local. Ambrosio, que ha anunció su intención de secundar los paros de dos horas pero no la huelga general, añadió que "hay quien lo pone un poco más complicado", aunque "se va a intentar y se va a hacer todo lo posible para que ese paro sea visible y se apoye a una reivindicación tan justa como ésta". La alcaldesa lamentó que "hay grupos políticos que entienden que esto no va con ellos, que es un planteamiento ideológico y político", pero "se les intenta dar razones para que comprendan, entiendan y sean sensibles a que este paro tiene que ver con una lucha que se comparte entre todos y todas, más allá de las ideologías y los partidos políticos".

Sus palabras provocaron la reacción del portavoz del PP, José María Bellido, quien le pidió que "deje de mentir e intoxicar pues nadie obstaculiza que quien lo desee se sume al paro de dos horas convocando con motivo del Día de la Mujer". Bellido defendió que es perfectamente compatible secundar el paro con la celebración de la Junta de Portavoces en el día fijado habitualmente, los jueves previos al Pleno, siempre que se mantenga la hora habitual de convocatoria, esto es, las 10 de la mañana, pues el paro convocado del que habla Ambrosio será de 12:00 a 14:00. Bellido insistió en que defienden la libertada de secundar o no los paros, pero que ellos no van a participar porque es "anticapitalista".

Por otra parte, la Junta de Andalucía presentó ayer una campaña que este año lleva como lema Vamos a por todas, impulsada a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y que pretende en esta ocasión lanzar un llamamiento social a la igualdad real entre hombre y mujeres.